AMD Radeon RX 5500, GTX 1650 Katili Olacak

AMD'nin geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı yeni ekran kartı Radeon RX 5500, teknik tablosu ve özellikleriyle bilinse de, performans testleri konusunda şu ana kadar maummaydı. Kartın tanıtılmasıyla beraber performans sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Sızan görüntülere göre ise Radeon RX 5500, fiyat/performans konusunda NVIDIA'ya ciddi bir rakip olacak.
Videocardz tarafından sızdırılan görüntülere göre, yapılan testlerde Radeon RX 5500, GTX 1660 OC ekran kartıyla kıyaslanmış. Arada büyük fark bulunmasa da, Radeon RX 5500, direkt olarak GTX 1660 GPU rakibi değil, şirket bu ekran kartını GTX 1650 karşısına konumluyor. Bu tablolarda her ne kadar GTX 1650'ye ait sonuçlar olmasa da, ortaya çıkan tablo fikir verir nitelikte.
GTX 1660 OC'ye fazlasıyla yakın sonuçlar üreten Radeon RX 5500, sentetik test 3D Fire Strike'tan 12111 puan toplarken, GTX 1660 OC, aynı testten 12525 puan alıyor.
Oyun testlerinde de Radeon RX 5500'e karşı yalnızca birkaç FPS fark yaratan GTX 1660 OC, güç tüketiminde de neredeyse başa baş görünüyor.
Yakında kartın piyasaya çıkmasıyla beraber Radeon RX 5500'ün GTX 1650 karşısındaki sonuçlarını da görebileceğiz, fakat bu sonuçlar bile GTX 1650'yi alt edebileceği sonucuna varmak için yeterli doğrusu.
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