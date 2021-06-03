AMD Computex 2021'de Yeni Mobil Grafik İşlemcilerini Duyurdu

AMD, Computex 2021'de, yüksek performanslı oyunları daha üst seviyelere taşıyacak birçok güçlü yeni çözümünü tanıttı. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarına birinci sınıf performans, büyüleyici görsellik ve sizi içine çeken deneyimler sunacak yeni AMD Radeon™ RX 6000M Serisi mobil grafik işlemciler duyuruldu. Seride, ultra yüksek hızlı 1440p oyunları mümkün kılan, dizüstü bilgisayarlar için en hızlı AMD Radeon GPU'su olan Radeon RX 6800M öne çıkıyor.
AMD, birkaç yıldır PC üreticileriyle çalışmasının bir sonucu olarak, yeni nesil üst seviye ve yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarlar için AMD Advantage Tasarım Altyapısı'nı da duyurdu. Özel AMD akıllı teknolojileri ve gelişmiş sistem tasarımı özellikleriyle, AMD Radeon RX 6000M Serisi mobil grafik işlemciler, AMD Radeon Software ve AMD Ryzen 5000 Serisi mobil işlemcileri birleştiren bu yeni AMD Advantage sistemler, sınıfının en iyisi oyun deneyimleri için tasarlandı. AMD Advantage dizüstü bilgisayarların ilk örneklerinin bu ay satışa sunulması bekleniyor.
Bununla birlikte AMD, bir çözünürlük yükseltme teknolojisi olan AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisini de duyurdu. Yeni teknolojiyle birlikte seçili oyunlarda, 4K çözünürlükte 2.5 kata kadar saniyedeki kare sayısı yükseltilebiliyor.
2021'de10'dan fazla oyun geliştiricinin FSR'yi önemli oyun ve oyun motorlarına eklemesi beklenirken, FSR'yi destekleyen ilk oyunların da bu ayın sonuna doğru piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.
AMD Radeon RX 6000M Series Mobile Graphics
AMD Radeon RX 6000M Series mobil grafik işlemciler, en yeni AMD RDNA oyun mimarisi üzerine inşa edildi. AMD RDNA mimarisiyle karşılaştırıldığında aynı performans seviyesinde 1.5 kata kadar yüksek performans ve yüzde 43'e kadar daha düşük güç tüketimi sunuyor. Aynı zamanda yeni nesil dizüstü bilgisayarlara AMD Infinity Cache ve DirectX Raytracing (DXR) gibi gelişmiş teknolojiler de getiriyor.
AMD Radeon RX 6800M, birinci sınıf 1440p/120 FPS performansı, gerçekçi görsellik sunan raytracing ve geleneksel efektlerle birlikte birinci sınıf 1440p/120FPS performans sunan bir grafik gücüne sahip. AMD Radeon RX 6700M ise yeni nesil gelişmiş oyuncu ve içerik üretimine yönelik dizüstü bilgisayarlarda 1440p/100 FPS oyun performansı, yeni seviyede görsellik ve verimlilik imkânı sağlıyor. AMD Radeon RX 6600M ise yüksek tazeleme oranına sahip 1080p/100 FPS oyun performansını hafif dizüstü bilgisayarlara getiriyor. Radeon RX 6000M serisi mobil grafik işlemciler, oyunculara birden fazla teknolojiyi de sağlıyor:
- AMD Infinity Cache – GPU üzerinde yer alan 96MB'a kadar son seviye veri ara bellek, gecikmeyi ve güç tüketimini düşürerek, geleneksel mimariye sahip tasarımlara göre daha yüksek oyun performansı sunar.
- AMD Smart Access Memory – Seçili AMD ile güçlendirilmiş dizüstü bilgisayarlarda AMD Ryzen işlemciye, yüksek hızlı AMD Radeon GDDR6 grafik belleğine erişim sağlayarak yüksek performansı mümkün kılar.
- AMD SmartShift Teknolojisi – Dizüstü bilgisayarın gücünü dinamik şekilde AMD Ryzen Mobil işlemci ve AMD Radeon grafik işlemci arasında kaydırarak oyun performansında ek bir artış sağlar.
- AMD Radeon Chill – Oyun içi hareketlere göre kare oranlarını düzenleyerek pil ömründen tasarruf etmeyi sağlayan güç tasarrufu özelliği.
- AMD FidelityFX – 45'ten fazla oyunun desteklediği AMD FidelityFX, oyun geliştiricilere AMD GPUOpen üzerinden sunulan, açık kaynaklı bir görsel iyileştirme efekti araç kitidir. Kapsamlı aydınlatma, gölgelendirme ve yansıma efektleriyle birlikte yeni AMD FidelityFX Super Resolution teknolojisi sayesinde en yeni oyunlara da performansa minimum etkisiyle eklenebilir.
|
Model
|
İşlem Ünitesi & Işın Hızlandırıcıları
|
GDDR6
|
Oyun Frekansı (MHz)
|
Bellek Arayüzü
|
Infinity Cache
|
AMD Radeon RX 6800M
|
40
|
12 GB
|
2300Mhz
@ 145W
|
192-bit
|
96 MB
|
AMD Radeon RX 6700M
|
36
|
10 GB
|
2300Mhz
@ 135W
|
160-bit
|
80 MB
|
AMD Radeon RX 6600M
|
28
|
8 GB
|
2177Mhz
@ 100W
|
128-bit
|
32 MB
AMD Advantage Tasarım Altyapısı
Yeni AMD Advantage Tasarım Altyapısı ile AMD ve global iş ortakları, yüksek performanslı mobil oyunları yeniden tanımlıyor. AMD Advantage dizüstü bilgisayarlar, AMD Radeon RX 6000M serisi mobil grafik işlemcileri, AMD Radeon Yazılımı ve AMD Ryzen 5000 Serisi mobil işlemcileri, AMD teknolojileri, AMD FreeSync Premium sertifikalı paneller, hızlı NVMe depolama, termal tasarımlar ve diğer gelişmiş sistem tasarımı karakteristikleriyle bir araya getiriyor.
AMD Advantage dizüstü bilgisayarlar, sınıfının en iyisi oyun deneyimlerini, yeni seviye performans ve hız sağlamak için tasarlandı. AMD SmartShift ve AMD Smart Access Memory'nin getirdiği iyileştirmeler, bu sistemlerin performansını da hızlandırıyor. Bununla birlikte AMD Advantage dizüstü bilgisayarlar, günümüzün görsel olarak en çok zorlayıcı oyunlarında 100 FPS üzeri performans, tüm gün boyu batarya ile video oynatımı (10+ saat), 144Hz yüksek tazeleme oranı, canlı parlaklıkta (300+ nit) ekranlar, özel olarak ayarlanmış termal tasarımı şık bir tasarımda bir araya getiriyor.
2021'de birden çok AMD Advantage oyuncu dizüstü bilgisayarın satışa sunulması bekleniyor. İçerisinde AMD Radeon RX 6800M grafik işlemci, AMD Ryzen 5900HX Mobil işlemci ve AMD akıllı teknolojilerine sahip ROG Strix G15/17 AMD Advantage Edition oyuncu bulunan dizüstü bilgisayarların, haziranda satışa sunulacak. İçerisinde AMD Radeon RX 6600M grafik işlemci, AMD Ryzen 9 5900HZ Mobil işlemci ve AMD akıllı teknolojilerinin yer aldığı OMEN 16 dizüstü bilgisayarlar da yakın zamanda satışa çıkacak. Lenovo ve MSI'ın AMD Advantage dizüstü bilgisayarlarının da bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor.
AMD FidelityFX Super Resolution
AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), 100'den fazla AMD işlemci ve grafik işlemcinin yanında rakip GPU'lara da geniş destek sunuyor. FSR, oyuncuların tercihlerine göre görsel kalite ve performans arasındaki dengeyi ayarlamalarına imkân tanıyarak, yüksek performanslı ve görsel olarak büyüleyici oyun deneyimlerine sahip olmalarını, görsel olarak en zorlayıcı Ray Tracing gibi özelliklerde bile mümkün kılıyor. FSR sayesinde seçili oyunlarda doğal oyun çözünürlüğündekine göre "Performans" moduyla birlikte 2,5 kat daha yüksek performans imkânı sağlıyor.
FSR, endüstri standartlarını baz alan açık kaynaklı bir çözüm olduğu için, geliştiricilerin bu teknolojiyi yeni ve halihazırdaki oyunlara eklemeleri çok daha kolay. FSR ve desteklenen oyunlarla ilgili daha fazla bilgi, 22 Haziran'da açıklanacak.
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