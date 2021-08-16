AMD, CPU Satışlarında Dev Rakibi Intel'i Zorluyor

AMD, Ryzen ile yeniden yükselişe geçti. "Kırmızı Takım" popüler online satış kanallarında zirveye oynuyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD, Intel'i CPU Satışlarında Zorluyor

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