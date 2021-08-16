AMD, CPU Satışlarında Dev Rakibi Intel'i Zorluyor

AMD'nin yeni Ryzen işlemcileri, ABD'deki en popüler online satış kanallarında zirveye oynuyor ve yeni masaüstü CPU satışlarının yüzde 75'ini oluşturuyor. Bu rakamla online satış kanallarında en çok satanlar listesini dolduran AMD, en yeni Ryzen 5000 serisi işlemcileriyle, son derece popüler. Böylece Intel Core işlemcilerin yeni masaüstü bilgisayarlar için altın standart olarak kabul edildiği yıllardan bu yana büyük bir dönüş yaşayan kırmızı takım, bakalım liste başına geri dönebilecek mi?..
PC Gamer tarafından yapılan araştırmaya göre yeni AMD Ryzen işlemciler, şu anda Amazon'da en çok satan 7 işlemci arasında gösteriliyor ve listede toplamda bulunan 18 işlemciden 8'ini AMD işlemdiler oluşturuyor. Listenin ilk 10 sırasında sadece Intel işlemci bulunurken, bu AMD için büyük başarı anlamı taşıyor.
Bir diğer büyük satış kanalı olan Newegg tarafından yapılan bir diğer araştırmaya göre ise Intel, Core i7-10700K ve Core i9-11900K işlemcileriyle 8 ve 9'uncu sırada kendine yer bulurken, Core i7-11700K işlemcisi listede 5'inci sıraya yerleşmiş durumda. Bu da Intel için güzel haber.
Ayrıca geçen hafta, Alman perakendeci Midfactory de AMD işlemcilerin, satılan 4 CPU'dan yaklaşık olarak 3'ünü oluşturduğu da not edilen bir diğer bilgi.
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