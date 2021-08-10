Tesla, Çalışanları İçin Yeni Bir Zorunluluk Getirdi!

Tesla, global çapta son 2 yıldır büyük bir kriz yaratan COVID-19 pandemesi için 2 yıl öncesinden bu yana büyük bir yol kat etmiş gibi görünüyor. Zira salgının ilk patlak verdiği dönemlerde fabrikalarını kapatmayı reddeden şirket, şimdi ise buna tezat oluşturacak ölçüde bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
Wall Street Journal kaynaklarına göre Tesla'nın, Nevada Gigafactory'deki tüm personelinin aşı durumlarına bakılmaksızın maske takmasını zorunlu kılacağı iddia ediliyor. Akü fabrikasındaki çalışanların daha önce yalnızca tam aşılanmamış olmaları durumda maske takmaları gerekiyordu.
Raporda, Tesla'nın son dönemde COVID-19'un Delta varyantının etkisini artırması ve aşılanmış olanlar üzerinde de önemli ölçüde etki göstermesine ilişkin böyle bir karar almış olabileceğini belirtiliyor. Bir hafta öncesine baktığımızda, şirketin maske konusundaki hassasiyetinin Detroit merkezli rakiplerinden daha hafif olduğu düşünüldüğünde, bu atılmış büyük bir adım olabilir. Şirketten şu an için yapılmış resmi bir haber ise bulunmuyor.
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