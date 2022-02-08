AMD, Ekran Kartlarının Tasarımını Değiştirmenin Peşinde Olabilir!

AMD, ekran kartlarının mimari tasarımlarını değiştirebilir. Yeni çıkan bilgiler, şirketin çoklu çip kullanımı üzerinde durduğuna işaret ediyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD, Ekran Kartlarının Tasarımını Değiştirecek mi?

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