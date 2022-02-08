AMD, Ekran Kartlarının Tasarımını Değiştirmenin Peşinde Olabilir!

Yeni nesil grafik kartlarının seleflerinden daha güçlü olmasına alışkınız ancak yeni gelecek modellerin sahip olacağı performans, görünüşe göre artık tasarımlara da etki etmeye başlayacak.
Söylentilere göre AMD, yeni nesil üst seviye ekran kartlarında birden fazla yonga seti mimarisini temel alacak. Daha önce AMD'nin yeni ekran kartlarının RDNA 3 mimarisine sahip olacağını duymuştuk. Buna dayalı patent örnekleri 2021 yılı boyunca etrafta dolaştı ve bunu farklı spekülasyonlar izledi. Şimdi ise, Endonezya'da ortaya çıkan yeni bir sızıntı, AMD'nin tasarımı tamamen değiştirebileceğini ortaya koyuyor.
this why on some my previous twit— blue nugroho (@blueisviolet) February 4, 2022
i said rdna3 will probably start with 5nm
amd pssst linkedin pic.twitter.com/ZfdfrvgwTO
Twitter'dan paylaşılan bilgiye göre AMD, Linkedin'de yeni projelerinde çalışacak takım arkadaşları arıyor. Vega ve Navi projeleri için açılan iş ilanında dikkat çeken detay ise, Navi 31 ve Navi 32 projeleri. Bu projelerde yer alan 5nm ve 6nm ibareleri, bu ekran kartlarının farklı fabrikasyon süreçlerine sahip yonga setlerini bir arada taşıyabileceğine işaret ediyor. Buradan hareketle, AMD'nin gelecek ekran kartlarında çoklu çip yaklaşımını benimseyebileceği düşüncesi doğrulanırken, bunun avantajları ve dezavantajları konuşulmaya başladı bile.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın