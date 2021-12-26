AMD FidelityFX Çıktı! Yakında 70'in Üzerinde Oyunda Yer Alacak

AMD, oyunlardaki performansı iyileştiren AMD FidelityFX süper çözünürlük teknolojisinin çıktığını ve desteklenecek oyunları açıkladı.

AMD FidelityFX Çıktı!

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