AMD, Intel ve NVIDIA'dan "Çip Krizi Ne Zaman Bitecek" Tahminleri...

COVID-19 ile global çapta başlayan ve etkisini tüm pazar ve pek çok sektörde hissetiren çip sıkıntısının ne zaman sona ereceğiyle ilgili yeni bir tarih ortaya atıldı. The Hindu BusinessLine'ın AMD CTO'su ve Başkan Yardımcısı Mark Papermaster ile yaptığı bir röportajda hedefin 2023 olduğu dile getiriliyor.
Papermaster'a göre silikon endüstrisi nihayet 2023 yılında nefes alacak. 2023 yılında arz ve talep dengesinin yeniden sağlanabileceğini söyleyen Mark Papermaster, bu dengenin yeniden kurulmasıyla beraber fiyatların da normal seviyelere dönebileceğine işaret ediyor.
Bununla birlikte Papermaster'a göre süreç, tedarik seviyelerinin iyileşmeye başlamasıyla görülecek ve bunun da 2022'nin 2'inci yarısında sağlanacağı düşünülüyor. Bunun akabinde de 2022'nin haziran ayından itibaren stoklar yeniden sağlanacak ve da daha uygun fiyatlı ekran kartları görmeye başlayacağımız anlamına geliyor. Tabii ki yükselen döviz kurunun etkisini biz daha farklı hissedebiliriz.
Öte yandan Intel'in CEO'su Pat Gelsinger bu yılın başlarında Mark Papermaster'ın söylediklerine yakın olarak değerlendirilebilecek şekilde, krizin birkaç yıl daha sürebileceğini söylerken, NVIDIA CEO'su Jensen Huang da "Çip sıkıntısıyla başa çıkmak için sihirli mermimiz yok," diyerek önümüzdeki yıl boyunca talebin arzı çok aşacağını düşündüğünü dile getirmişti.
Görünüşe göre 2022 yılı da bu konuda biraz sallantılı geçecek, fakat 2023 ile beraber düzlüğe çıkılacak gibi göründüğünü söyleyebiliriz.
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