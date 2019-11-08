AMD Liderinden İddialı Açıklamalar!

AMD'nin baş yöneticisi Lisa Su firmanın başarısı hakkında düşüncelerini paylaşırken, firmanın 2020 yılında daha da güçleneceğini söyledi. Su, bu düşüncesini ve daha pek çok bilgiyi AMD'nin neredeyse 15 yıldır gördüğü en yüksek çeyreklik gelirin yaşandığı güçlü üçüncü çeyrek finans sonuçlarını takiben yaptığı bir söyleşide açıkladı.
Pek çok alanda yeni işlemciler geliştirmeyi planlayan Intel'in karşısında AMD'nin nasıl rekabetçi kalmayı planladığı konusunda bir soruyu cevaplayan Su, şirketin yolda olan 3. Nesil Threadripper çiplerinin yanı sıra Ryzen 9 3950X ile üst seviye tüketici segmentinde büyük bir etki yaratacağını vurgulamaktan çekinmedi.
Yeni nesil 7nm (Zen 2) mobil işlemcilerin 2020 yılının başlarında sunulacağını söyleyen yönetici, bütün bunların "oldukça güçlü bir portfolyoyu" temsil ettiğini belirtti ve ekledi: "Her ne kadar 2019 büyük bir üretim yılı olmuş olsa da, inanıyorum ki 2020 bizim için daha da büyük bir üretim yılı olacak."
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