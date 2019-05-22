AMD Navi GPU'nun Benchmark Sonuçları Sızdı!
AMD'nin beklenen Navi ekran kartları, benchmark sonuçlarıyla internete sızdı!
- Ercan Uğurlu
AMD Navi ekran kartları bir süredir bekleniyor ve gerçekten çok güçlü olacağı konusunda heyecan yaratıyor. Hatta öyle ki, NVIDIA, AMD'nin gelecek Navi GPU'ları sebebiyle muhtemelen GeForce RTX 2080 ve diğer RTX serisi ekran kartlarına bellek takviyesi yapacak. Zira benzer hamleyi daha önce 1000 serisi GTX ekran katları için de yapmıştı. Navi'nin ne kadar güçlü olacağını elbette bilmiyoruz, fakat yakında Computex 2019'da tanıtıldığında hep birlikte öğreneceğiz. Ancak o zamana kadar sızıntıların gelmeyi sürdüreceği kesin. Yeni sızıntı Navi GPU'nun benchmark sonuçlarıyla ilgili.
AMD Navi GPU'nun benchmark sonuçları sızmış. Sızan kartın bir mühendislik örneği olduğu düşünülüyor. Kod adıyla AMD Navi 731F:C1 olarak ortaya çıkan kart, 1000 MHz saat hızı, 8 GB RAM kapasitesi ve 1250 MHz bellek veriyolu değerleriyle dikkat çekiyor.
AMD 731F:C1 GPU üzerinden yapılan benchmark sonuçları ise karşılaştırılma tablosunda çok parlak değil. Manhatta 3D performans testinde 3404 Frame sonucu ile NVIDIA GeForce RTX 2070 ile karşı karşıya konduğunda, yüzde 10 daha geride kaldığı gözlenen kart, AMD'nin beklenen sözünü tutmuşa benzemiyor. Fakat bu kartın mühendislik örneği olduğunu da unutmamak lazım.
Elbette AMD Navi GPU'nun farklı varyantları da olacak ve tüm bunların hepsini yaklaşan Computex 2019 etkinliğinde göreceğiz. Ancak bunca yaratılan heyecana karşın ortaya çıkan AMD Navi ekran kartları, performans açısında yine NVIDIA'nın gerisinde kalırsa, AMD'nin büyük prestij kaybı yaşayacağı bir gerçek.
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