AMD Navi, labroatuvar testlerine başladı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı