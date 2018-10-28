AMD Navi, Labroatuvar Testlerine Başladı!

AMD Navi ekran kartı, şimdiden laboratuvar testlerine başladı. İşte ilgili rapor...

AMD Navi, labroatuvar testlerine başladı!

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