AMD Navi, Labroatuvar Testlerine Başladı!
AMD Navi ekran kartı, şimdiden laboratuvar testlerine başladı. İşte ilgili rapor...
AMD'nin 7 nanometre mimarisine sahip ekran kartı Vega, CES 2019'da tanıtılacak. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi AMD, yol haritasında bir adım önden seyrediyor. AMD'nin 7nm Vega grafik kartından sonra tanıtacağı Navi ekran kartı, şimdiden test aşamasına girmiş bile. Hatta şirketin 2020 yılında piyasaya sokacağı 7nm+ mimarisine sahip platformun adı bile hazır: Arcturus. Ancak bununla ilgili şu an için çok büyük bilgi yok.
AMD'nin tıpkı Vega gibi 7nm mimarisinde olacak olan ekran kartı Navi, Fudzilla'nın haberine göre şu an test aşamasında. 2019'un ortalarında piyasaya çıkması beklenen AMD Navi, laboratuvarlarda düzenlenen performans testlerinde ziyadesiyle iyi sonuç alıyor. Ancak Fudzilla, yapılan benchmark testleri ile ilgili spesifik bir bilgi vermekten kaçınmış, yalnızca testlerin iyi sonuçlar ortaya koyduğunu açıklamakla yetinmiş.
Yine rapora göre AMD Navi, pazarda orta segmente konumlanacak ve NVIDIA GTX 1080 seviyesinde performans gösterecek. AMD Navi'nin fiyatının ise 250 Dolar civarında olması bekleniyor. Gerçekten de kart bu fiyat seviyesinde öylesi bir performans gösterecekse, gerçekten de taşları yerinden oynatabilir. Heyecanla bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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