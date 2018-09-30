AMD'nin Gelecek Mimarisinin Kod Adı Arcturus
AMD'nin 7nm platformunu beklerken, AMD gelecek-gelecek nesil GPU mimarisinin adı belli oldu.
AMD işlemci tarafında özellikle son dönemde büyük atak yaparak Intel'i bir hayli köşeye sıkıştırmayı başarmışken, grafik kartı tarafında da çalışmayı sürdürüyor. Özellikle 2018, 4'üncü çeyrekte yüzde 30'luk CPU pazar payına sahip olması beklenen AMD, ekran kartı noktasında da gelecek-gelecek planlarını yapıyor.
Ekran kartı tarafında halen AMD'nin 7nm mimarisine sahip olacak Vega modelleri beklenirken, sonraki 7nm'li platformun adı ise zaten Navi olarak biliniyor. Ancak 2020 yılında beklenen ve 7nm+ mimarisine sahip olacak ekran kartlarının adı da belli oldu. Yeni platformun adı Arcturus.
Bir AMD çalışanının bir teknoloji forumunda yaptığı açıklmada görünen Arcturus, AMD tarafından 2020 yılında tanıtılacak. Ancak o zamana kadar iki farklı jenerasyon ekran kartı platformu daha göreceğiz. Önce 7nm'de Vega'yı göreceki, ardından da yine 7nm mimarisinde Navi ile yola devam edilecek.
Ercan Uğurlu
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