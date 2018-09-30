AMD'nin Gelecek Mimarisinin Kod Adı Arcturus

AMD'nin 7nm platformunu beklerken, AMD gelecek-gelecek nesil GPU mimarisinin adı belli oldu.

AMD'nin gelecek mimarisinin kod adı Arcturus

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AMD'nin Gelecek Mimarisinin Kod Adı Arcturus

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