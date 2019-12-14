AMD, Radeon RX 5500 XT Ekran Kartını Tanıttı!

AMD, yeni ekran kartı Radeon RX 5500 XT'yi tanıttı. Yeni ekran kartı ile beraber özellikle 1080p, yani Full HD çözünürlüğü hedefleyen AMD, böylece bu segmentin güçlü bir üyesini daha Radeon RX 5500 ailesine katmış oldu. Peki, AMD Radeon RX 5500 XT'nin özellikleri neler?
7nm mimarisine sahip olan RX 5500 XT, 4 GB ve 8 GB GDDR6 belleklerle tercih edilebilir. 1408 akış işlemcisinden güç sağlayan kart, 5.2 TGLOPS güç üretebiliyor. Taban frekansıyla 1717 MHz üreten kart, Boost frekans ile ise 1845 MHz'e kadar frekans yükseltebiliyor. 128-bit bellek veriyoluna sahip olan RX 5500 XT, 22 işlem ünitesinin de sahibi.
Peki, RX 5500 XT ile hangi oyunlar oynayabilir?
AMD'nin açıklamasına göre RX 5500 XT son dönem piyasaya çıkan AAA oyunlar için uygun yapıda tasarlanmış bir ekran kartı. Buna yeni nesil oyunlarda 1080p çözünürlükte 90 fps'in üzerinde performans üretebilecek olan RX 5500 XT, espor oyunlarına da uygun yapıda tasarlanmış.
AMD, ayrıca Radeon Software Adrenalin 2020 Edition yazılımını da oyunculara sunuyor. Bu yazılım üzerinden de Radeon Anti-Lag, Radeon Görüntü Netleştirme gibi özelliklere ulaşabiliyor ve ekran kartınızın performansını geliştirebiliyorsunuz.
AMD, yeni ekran kartı RX 5500 XT için bir kampanya da düzenlemiş. Yeni AMD Radeon RX 5500 XT grafik kartı, yeni AMD Radeon Raise the Game oyun hediyeleriyle beraber geliyor. Hediyeler arasında ise Monster Hunter World: Iceborne Master Edition ve üç aylık PC için Xbox Game Pass üyeliği bulunuyor.
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