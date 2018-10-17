AMD Radeon RX 590 Sızdı
AMD'nin orta segmente özgü grafik kartı Radeon RX 590 etkileyici benchmark skoruyla sızdı.
Şu dönemde orta segmentte ekran kartı almak isteyenlerin elleri bir hayli geniş, ancak elbette ülkemizde fiyatların el yaktığı da bir gerçek. Fiyat konusunda yapılabilecek pek bir şey belki; neyse ki yeni ekran kartları gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de yakında AMD'nin yeni ekran kartı Radeon RX 590 olacak.
Radeon RX 590, AMD'nin orta segmente yerleşecek yeni ekran kartı. Ancak ortaya çıkan benchmark sonuçlarıyla oldukça etkileyici görünüyor. Radeon RX 590, TimeSpy skoru ile 3DMark veri tabanında iyi bir yer edinmeyi başarmış. Zira TimeSpy'dan 5028 puan toplamayı başaran Radeon RX 590, böylece NVIDIA GTX 1070 ve GTX 1060 seviyesinde performans gösteriyor.
Radeon RX 590'ın özelliklerine baktığımızda, kartın 8 GB RAM kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. 1545 MHz saat frekansında çalışan RX 590, bununda AMD Radeon RX 580'e oranla, 205 MHz daha yüksek hız sağlıyor. Öte yandan 2000 MHz bellek saat frekansına erişen kart, muhtemelen AMD'nin Polaris 30 mimarisine dayalı yenş 12nm fabrikasyon sürecine sahip olarak gelecek. Bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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