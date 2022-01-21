AMD Radeon RX 6500 XT Piyasaya Çıktı! İşte Özellikleri

AMD, Radeon RX 6500 XT modelini piyasaya sürdü. Bu grafik kartı, yeni nesil 1080p oyunları her zamankinden daha fazla oyuncu için erişilebilir hale getiriyor.

AMD Radeon RX 6500 XT Piyasaya Çıktı

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