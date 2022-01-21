AMD Radeon RX 6500 XT Piyasaya Çıktı! İşte Özellikleri

AMD, Radeon RX 6500 XT modelini piyasaya sürdü. Bu grafik kartı, yeni nesil 1080p oyunları her zamankinden daha fazla oyuncu için erişilebilir hale getiriyor.
AMD RDNA 2 ailesinin en yeni üyesi Radeon RX 6500 XT grafik kartı çıktı. Yeni nesil oyunlar ve önde gelen özellikler göz önünde bulundurularak inşa edilen Radeon RX 6500 XT, AAA kalitedeki oyunları ve e-spor oyun deneyimlerini 1080p çözünürlükte oyunculara sunmak için tasarlandı.
6nm işlem teknolojisinden yararlanan Radeon RX 6500 XT, olağanüstü 1080p performansı ve canlı görsellerle aşağıdaki özellikleri PC oyuncuları için bir araya getiriyor:
- Üst Düzey Özellikler: Radeon RX 6500 XT, üst düzey AMD grafik kartlarından ana akım oyunculara DXR ışın izleme sunan ilk ana akım grafik kartı gibi özellikler getiriyor.
- AMD Infinity Cache: GPU kalıbına entegre edilmiş 16 MB son düzey veri önbelleği, geleneksel mimari tasarımlardan daha yüksek oyun performansı sağlamak için gecikmeyi ve güç tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.
- AMD Smart Access Memory: AMD Ryzen işlemcilere yüksek hızlı GDDR6 grafik belleğinin tamamına erişim sağlayarak AMD Radeon RX 6000 Serisi grafik kartlarını belirli AMD Ryzen masaüstü işlemcileri ve AMD 500 serisi anakartlarla eşleştirirken daha yüksek performansın kilidini açıyor.
- AMD FidelityFXSuper Resolution(FSR): Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü oyun deneyimleri sunarken kare hızlarını artıran açık kaynaklı bir uzamsal yükseltme çözümü.
- AMD Radeon Anti-Lag: AMD Radeon Anti-Lag, giriş ünitesinden ekrana yanıt sürelerini azaltarak oyunları daha akıcı hale getirir ve oyun alanında rekabet avantajı sağlıyor.
Radeon RX 6500 XT bugün, ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX ve Yeston modelleri dahil olmak üzere AMD perakende ortakları üzerinden tüm dünyada satışa çıkıyor.
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