Apple'dan iPhone 14'ü Bekleyenlere Müjde: Apple İçin Bir İlk Olacak!

Apple, iPhone 14 serisinin tüm modellerinde bu özelliğe yer vererek iPhone tarihinde bir ilke imza atabilir!

  • Ercan Uğurlu
iPhone 14 ile bir ilk daha gelecek!

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