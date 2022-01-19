Apple'dan iPhone 14'ü Bekleyenlere Müjde: Apple İçin Bir İlk Olacak!

iPhone 14 serisini eylül ayına kadar göremeyeceğiz belki ancak bu sızıntılar duymayacağımız anlamına gelmiyor. iPhone 14 serisiyle ilgili yeni gelen bilgiler arasında, özellikle taban iPhone 14 satın almayı düşünenler için önemli bir özellik yer alıyor.
Hemen her marka, seri olarak tanıttığı yeni modellerinde genellikle taban cihazlarda özellikleri minimuma indiriyor. Bunu daha önce iPhone'larda da Samsung Galaxy'lerde de gördük. MacRumors'un haberine göre ise, iPhone 14 serisi farklı olacak.
Söylentilere göre Apple, iPhone 14'ün her sürümünü 120Hz ProMotion ekranla donatacak. Bu özellik iPhone 13 serisinde yalnızca Pro ve Pro Max modellerine yer alıyordu hatırlarsanız. Bu anlamda Apple'ın iPhone 14 ile bir ilke daha imza atacağını söyleyebiliriz.
Öte yandan iPhone 14 serisinde RAM kapasitesini de artıracağı söylenen Apple'ın, iPhone 14 modellerinde 6 GB RAM'e yer vereceği tahmin ediliyor. Elbette tüm bunları görmek için beklememiz gerekecek.
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