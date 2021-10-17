AMD Radeon RX 6600 ile İnanılmaz Oyun Deneyimi

AMD orta segmentte 1080p oyun deneyiminde görsel olarak çarpıcı, yüksek yenileme hızına sahip olmak için tasarlanan ve AMD FidelityFX gibi özellikleri destekleyen AMD Radeon RX 6600 grafik kartını piyasaya sürdü.
AMD Radeon RX 6600 grafik kartı masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, konsollar, mobil cihazlar ve otomotiv bilgi-eğlence sistemlerinde tek oyun mimarisi olarak çığır açan AMD RDNA™ 2 yapısından yararlanıyor. 32 MB yüksek performanslı AMD Infinity Önbellek, 8 GB GDDR6 bellek, AMD Smart Access Memory™ teknolojisi ve Microsoft Windows 11 işletim sistemi desteği sunan AMD Radeon RX 6600 grafik kartı, PC oyuncularına yeni nesil masaüstü düzeyinde deneyimler sunmak için tasarlandı. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü oyun deneyimleri sunarken belirli oyunlarda kare hızlarını artırmak için tasarlanan AMD FidelityFX™ Süper Çözünürlük özelliğini de destekliyor.
AMD Radeon RX 6600 grafik kartı ileriye dönük yüksek performanslı 1080p oyuncularının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. En iyi AAA oyunlarda 100'ün üzerinde FPS sunan AMD Radeon RX 6600 grafik kartı, aynı zamanda maksimum ayarlarda 1080p'de watt başına belirli oyunlarda rakiplerinden 1,3 kata kadar daha iyi performans sunuyor.
AMD Grafik İş Birimi Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Scott Herkelman, "En yeni nesil oyunlar, mümkün olan en iyi 1080p oyun deneyimi talebini karşılamak için daha fazla grafik performansı sağlayan gerçeğe yakın görsellerde büyük sıçramalar sağlıyor. Radeon RX 6600'ü bu talebi karşılamak, bu nefes kesici deneyimleri daha fazla PC oyuncusuna sunmak ve orta seviyede güçlü bir performans sağlamak için tasarladık" dedi.
1080p'de Yeni Nesil Yüksek Performanslı Oyun Deneyimi
AMD Radeon RX 6600 grafik kartı, olağanüstü oyun deneyimleri için performans ve görüntü kalitesinin ideal bir karışımını sunuyor. Günümüzün en zorlu oyunlarında 1080p'de ekranı en üst düzeye çıkaran kare hızları ve net görsel doğruluk arayan oyuncular için ideal bir seçim sunuyor. AMD Radeon RX 6600 grafik kartı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda gelişmiş özelliğin tüm avantajlarından yararlanıyor:
- AMD FidelityFX teknolojisi – AMD FidelityFX teknolojisi, oyun geliştiricileri için AMD GPUOpen'da bulunan açık kaynaklı bir görsel iyileştirme araç takımıdır. 100'den fazla AMD işlemci ve AMD GPU'nun yanı sıra belirli rakip GPU'larda desteklenen yeni AMD FidelityFX Süper Çözünürlük (FSR) yükseltme teknolojisi, "Performans" modunda belirli oyunlarda 1080p'de, önceki modellere kıyasla doğal çözünürlükte ortalama 2 kat daha hızlı performans sunar. Bugüne kadar oyun geliştiricileri en iyi 50 oyun ve oyun motorlarında FSR desteği ekledi veya ekleme planlarını duyurdu.
- AMD Akıllı Erişim Belleği (SAM) teknolojisi – Artık AMD Radeon RX 5000 Serisi grafik kartlarını da destekleyen SAM teknolojisi, AMD Radeon RX 5000 veya Radeon RX 6000 Serisi grafikleri AMD Ryzen™ 5000 veya belirli Ryzen 3000 Serisi Masaüstü İşlemcilerle eşleştirirken, AMD Ryzen işlemcilere yüksek hızlı GDDR6 GPU belleğinin tamamına erişim sağlayarak AMD 500 serisi anakartlarda da daha yüksek performansa olanak sağlar.
- AMD Sonsuz Önbellek – GPU kalıbına entegre edilmiş 32 MB son seviye veri önbelleği, geleneksel mimari tasarımlardan daha yüksek oyun performansı sağlamak için gecikmeyi ve güç tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
- Microsoft Windows 11 Desteği – En yeni AMD Radeon Software Adrenalin sürümüyle AMD Radeon grafik kartları, DirectX® 12 Ultimate, Auto HDR, Microsoft DirectStorage ve daha fazlasını içeren en yeni Windows 11 performans optimizasyonları ve özellikleri için optimize edilmiştir.
Özellikler, Fiyatlandırma ve Bulunabilirlik
|
Model
|
Hesap Birimleri
|
GDDR6
|
Oyun Frekansı(MHz)
|
Boost Frekansı (MHz)
|
Bellek Arayüzü
|
Sonsuz Önbellek
|
TBP
|
Fiyat
|
AMD Radeon RX 6600
|
28
|
8 GB
|
2,044
|
2,491'e kadar
|
128-bit
|
32 MB
|
132W
|
$329
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