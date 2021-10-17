AMD Radeon RX 6600 ile İnanılmaz Oyun Deneyimi

AMD, 1080P oyun deneyiminde çarpıcı görsellerde yüksek yenileme hızına sahip üst düzey bir performans sunan AMD Radeon RX 6600 Grafik Kartını piyasaya sürdü.

AMD Radeon RX 6600 ile İnanılmaz Oyun Deneyimi

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