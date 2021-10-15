Call of Duty: Vanguard, CoD Oyunlarına İlk Kez İkonik Karakterler Getirecek

Activision, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen yeni FPS oyunu Call of Duty: Vanguard için hazırlanıyor. Bu sefer, Dördüncü Reich'ı getirmek isteyen bir Nazi komutanını alt etmeniz gerekiyor.
New York Comic Con sırasında konuşan Call of Duty: Vanguard yazarı Sam Maggs, gelecek planları ve unutulmaz karakterler yaratmak hakkında önemli sözler sarf etti. Maggs'ın sözleri özetle şu şekildeydi: 'İkonik COD karakterlerini nasıl yaparız? Halo gibi bir oyunu düşündüğünüzde, Master Chief aklınıza gelir, ancak COD'yi düşündüğünüzde gerçekten ikonik olabilecek karakterler yoktur. Amiral gemisi COD karakterlerimizi Vanguard ile hayata geçirmek istiyoruz. Vanguard 2 ve Vanguard 3'ü de yapmak istiyoruz, çünkü bu karakterlerle anlatmak istediğimiz iki hikayemiz daha var."
Bu sözlerden, CoD: Vanguard'ın ilk halka olacağını ve oyundaki karakterlerin yer alacağı yeni Vanguard oyunları göreceğimizi çıkartabiliriz. Belki bu yeni karakterler Master Chief kadar akılda kalıcı olacak ama bunu zaman gösterecek. Call of Duty kesinlikle unutulmaz kahramanlara ihtiyaç duyuyor, orası kesin.
Call of Duty: Vanguard Ne Zaman Çıkacak?
Call of Duty: Vanguard'ın 5 Kasım 2021'de, 59.99 dolarlık başlangıç fiyatı ile yayınlanması bekleniyor. Oyunu Microsoft Store'dan veya PlayStation veya PC gibi seçtiğiniz platformdan satın alabileceksiniz.
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