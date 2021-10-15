Call of Duty: Vanguard, CoD Oyunlarına İlk Kez İkonik Karakterler Getirecek

Artık günleri sayan yeni Call of Duty oyunu Vanguard, CoD serisinin uzun zamandır eksikliğini çektiği önemli bir yenilik getirecek: İkonik karakterler...

Call of Duty: Vanguard'a ikonik karakterler

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