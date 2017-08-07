AMD Radeon RX Vega 56 Benchmark Testleri Sızdı
Sızan test sonuçlarına bakılırsa Nvidia, bu kez AMD karşısında zorlu bir savaş vermek zorunda kalacak!
TweakTown'un iddiasına göre, yeni sızan AMD Radeon RX Vega 56 benchmark test sonuçları, yeni ekran kartının Nvidia GTX 1070'i alt etmeyi başaracağını söylüyor.
Site, doğal olarak konuyla alakalı kaynaklar göstererek bazı benchmark sonuçları paylaştı. Bu sonuçlara bakılırsa RX Vega, bir çok oyunda Nvidia rakibini ortalama 20 fps geride bırakıyor. TweakTown'a göre test verileri 2,560 x 1440 çözünürlükte, ultra ve yüksek grafik detaylarında toplandı.
Benchmark sonuçları
- Battlefield 1: 95.4 fps (GTX 1070: 72.2 fps)
- Civilization 6: 85.1 fps (GTX 1070: 72.2 fps)
- DOOM: 101.2 fps (GTX 1070: 84.6 fps)
- COD: Infinite Warfare: 99.9 fps (GTX 1070: 92.1 fps)
Nvidia GTX 1070'in fiyatı düşecek mi?
Eğer bu test sonuçları doğruysa, AMD fiyat çekişmesinde beklenilenden çok daha iyi seçenekler sunacak. Bu da Nvidia yerine AMD'ye aynı fiyatı ödeyerek çok daha iyi performans alabileceğimizi gösteriyor.
Bunu göz önünde bulunduracak olursak, GTX 1070'in fiyatının düşmesi çok şaşırtmayacaktır. Eğer farklı kaynaklardan benzer sonuçlar yayınlanırsa, Nvidia'nın biçtiği fiyatı koruması pek mantıklı olmayacaktır.
Yine de, bu test sonuçlarını kesin bir sonuca varmak için kullanamayız. Sonuçta testin gerçekleştirildiği sistemin diğer donanım özelliklerini bilmiyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın