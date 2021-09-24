AMD Radeon Software Adrenalin 21.9.2 Sürücüsü Yayınlandı

AMD, Radeon oyuncularının AMD destekli sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan Radeon Software Adrenalin 21.9.2 sürücüsünü yayınladı. Yeni çıkan sürücü güncellemesi yeni oyunlarda sürücü desteği ve optimizasyon güncellemelerini barındırıyor.
AMD Radeon Software Adrenalin 21.9.2 sürücüsü ile World War Z: Aftermath, New World ve Diablo II: Resurrected için ilk gün desteğinin yanı sıra çeşitli düzeltmeler ve kararlılık geliştirmeleri sağlanıyor. Optimizasyonlar önceki 21.9.1 sürücüsüne kıyasla Radeon RX 6700 XT grafik kartıyla 4K çözünürlük ve "Çok Yüksek" grafik ayarlarında Diablo II: Resurrected'da yüzde 13 daha yüksek performans sağlıyor.
Güncelleme aynı zamanda Radeon yazılımındaki önceden kaydedilmiş profili yükleme hatasını, RX 6800 XT modeline sahip olan oyuncuların Hitman 3'te kıyılardaki suyun kaybolması, Auto Overclock özelliğindeki bazı problemleri gideriyor.
Oyuncular Radeon Software'in en son sürümünü buradan indirebilir ve Radeon Software Adrenalin 21.9.2 hakkında daha fazla bilgiye buradaki blog yazısından ulaşabilirler.
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