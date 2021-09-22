Microsoft, Katlanabilir "Telefonu" Surface Duo 2'yi ve Fazlasını Tanıttı!

Microsoft, biraz önce sona eren Surface etkinliğinde yeni Surface cihazlarını resmi olarak tanıttı. Bu cihazlar arasında Microsoft'un telefon demekten kaçındığı ama bizce - konuşma yapılabildiğine göre - bir telefon olan Surface Duo 2, belki de en dikkat çekici cihazdı.
Surface Duo 2'ye, Surface Laptop Studio, Surface Pro 8, Surface Go 3 ve Surface Pro X eşlik ediyor.
Surface Duo 2
Microsoft her ne kadar cihaza telefon demese de, şirketin yeni bir katlanabilir telefonu var. Surface Duo'nun halefi Surface Duo 2, ilk modelin en önemli zayıflıklarını ortadan kaldırarak piyasaya iddialı bir giriş yapıyor.
Microsoft'un henüz tanıttığı Surface Duo 2, Qualcomm'un mevcut üst düzey işlemcisi Snapdragon 888 ile geliyor. Bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Modele bağlı olarak 128, 256 veya 512 GB dahili depolama seçenekleri sunuluyor. Ne yazık ki bellek kartı için bir yuvası bulunmuyor.
Surface Duo 2, işletim sistemi olarak Android 11 ile piyasaya çıkıyor. Cihazın temel tasarımında çok az değişiklik var. Microsoft, 360 derecelik bir menteşe ile bir arada tutulan 1.344 x 1.892 piksel çözünürlüğe sahip iki ayrı 5,8 inç OLED ekran kullanmayı tercih etmiş. Üst ve alt kısımdaki geniş kenarlar ekranları çevreliyor. Cihaz ayrıca 12 megapiksel ön kameraya sahip.
Uygulamalar ve içerik, iki ekrandan birinde veya tüm yüzey üzerinde tam ekran modunda görüntülenebiliyor. Kasa metal ve camdan oluşuyor ve 5.5 milimetre ile çok ince. Cihazın ağırlığı ise 284 gram. Selefi gibi, Surface Duo 2'de kulaklık jakı yok. Tek kablo arabirimi ise USB-C bağlantı noktası.
Ön kameraya ek olarak, Surface Duo 2'nin arka tarafında üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Bu sistem, 2X zum özellikli 12 megapiksellik telefoto lense, 16 megapiksel ultra geniş açı lensine ve 12 megapiksel ana lensten oluşuyor.
Artan performansa ek olarak, yeni işlemci aynı zamanda ilk Surface Duo'nun bir diğer zayıflığını da ortadan kaldırıyor: 5G bağlantısı. Surface Duo 2, Surface Pen'i de destekliyor. Ancak kalem kutuya dahil değil, ayrıca satın alınması gerekiyor.
İlk model gibi, Surface Duo 2 de ucuz bir cihaz değil. Fiyatlar, en düşük depolama seçeneği için 1599 Euro'dan başlıyor. Ön siparişler başlamış durumda ve teslimatın 21 Ekim'de başlaması planlanıyor.
Surface Laptop Studio
Microsoft, tanıtım etkinliğinde Surface Duo 2 ile birlikte yeni Surface laptop'larını da tanıttı. En dikkat çekici olanı ise, dijital bir tuvale dönüştürmek için dışarı çekilebilen ve açılandırılabilen, 14,4 inç dokunmatik ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar olan Surface Laptop Studio. Ekran, 2.400 x 1.600 'PixelSense' çözünürlüğü ve 120Hz'e kadar yenileme hızıyla geliyor.
1. nesil Intel işlemciler ve 4 GB GGDR6 belleğe sahip Surface Laptop Studio, Nvidia RTX 3050 Ti GPU seçeneği ile oldukça iddialı görünüyor. Nvidia'nın profesyonel sınıf RTX A2000 dizüstü bilgisayar GPU'suna sahip ticari bir model de bulunuyor.
Surface Laptop Studio'nun ön siparişleri şu anda açık ve fiyatlar 1.599 dolardan başlıyor.
Surface Pro 8
Surface Pro 8'in, Microsoft'un Surface etkinliğinde ortaya çıkması sürpriz olmadı. Surface Pro 7 neredeyse iki yıl önce piyasaya sürüldüğü için, bunu geç kalmış bir yüksltme olarak değerlendirmek mümkün.
Microsoft, cihazın 'şimdiye kadarki en güçlü Pro' olduğunu ve yüzde 40 daha yüksek sürekli CPU performansı ile Surface Pro 7'nin performansını iki katına çıkardığını iddia ediyor. Buna yüzde 74 daha hızlı grafik performansını da ekliyor.
1. nesil Intel işlemciler (Intel Xe tümleşik grafiklere sahip) ve 8GB, 16GB veya 32GB RAM ile gelen Surface Pro 8, 13 inç'lik 2.880 x 1.920 çözünürlüklü bir ekranla geliyor ve isteğe bağlı 120Hz yenileme hızıyla da gelebiliyor. Cihaz, 16 saate kadar pil ömrü vaat ediyor.
Önceki Surface Pro cihazlarında olduğu gibi, Surface Pro 8 de bir klavyeyle birlikte kullanılabiliyor. Ama bu klavyeyi kendiniz almanız gerekiyor.
Surface Pro 8'in fiyatı 1.099 dolardan başlıyor. Bu fiyat karşılığında Intel Core i5-1135G7 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB SSD'ye sahip olabiliyorsunuz.
Surface Go 3
Surface Go 3, yine şık bir tasarım sunuyor. Ancak bu kez birçok insan için daha gerçekçi olacak bir fiyatla geliyor. 10,5 inç'lik, 1.920 x 1.280 çözünürlüklü ekrana sahip olan cihaz, 4 GB veya 8 GB RAM ve çift çekirdekli Intel Pentium Gold 6500Y işlemci veya dört çekirdekli 10. nesil Intel Core i3-10100Y ile birlikte geliyor.
Fiyatlandırma hakkında, sadece cihazın en uygun fiyatlı seçenek olduğunu biliyoruz. Microsoft şimdiye kadar Surface Go 3'ün fiyatını açıklamadı.
Surface Pro X
Microsoft, yeni bir Surface Pro X tanıtmayı da ihmal etmedi. Orijinal Surface Pro X, yüksek fiyatı ve yetersiz performansı nedeniyle pek de ses getirememişti; 2019'da piyasaya sürüldüğünde ARM tabanlı Windows 10 cihazlarının eleştiri almasına neden olmuştu.
Bu nedenle, Microsoft'un yeni bir girişimde bulunması biraz sürpriz oldu. Orijinal Surface Pro X, hem Wi-Fi hem de Gigabit LTE mobil internete sahip bir cihazdı. Ancak yeni model yalnızca Wi-Fi seçeneğiyle geliyor, bu da fiyatı düşürmeye yardımcı oluyor.
ARM üzerinde Windows 11, x86 ve x64 öykünmesini de destekleyecek. Bu nedenle, bu yeni modelin çok daha geniş bir uygulama yelpazesine erişimi olacak gibi görünüyor.
2.880 x 1.920 çözünürlüğe sahip 13 inç ekran, Microsoft SQ 1 veya SQ 2 özel CPU ve GPU SoC, 8GB veya 16GB RAM ve 15 saate kadar pil ömrü, Surface Pro X'in dikkat çeken özellikleri arasında. Başlangıç ??fiyatı ise, 899 dolar.
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