Microsoft, Katlanabilir "Telefonu" Surface Duo 2'yi ve Fazlasını Tanıttı!

Microsoft, biraz önce düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni Surface cihazlarını ardı ardına tanıttı. Cihazlar arasında, Microsoft her ne kadar telefon demese de, yeni katlanabilir telefon Surface Duo 2 de bulunuyor!

Microsoft, Yeni Surface'lerini Tanıttı!

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