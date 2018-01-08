AMD, Ryzen 2'yi ve fazlasını ortaya çıkardı!
AMD, bir sonraki nesil işlemcileri Ryzen 2, Threadripper 2 ve fazlasını CES'te ortaya çıkardı
AMD'nin yeni nesil işlemcileri, dün kapılarını basına açan CES'e ortaya çıktı. Planları ortaya çıkan yeni yongalar arasında ikinci nesil Threadripper, Zen 2, Zen 3 ve geleceğin 7nm'lik GPU'ları var. Bunların yanında Vega grafikleriyle donatılmış iki yeni Ryzen işlemci de çıktı.
Vega grafikli Ryzen APU'lar
AMD'nin yeni "uygun fiyatlı" yongaları, bütçeye dost bir oyun PC'si toplamak isteyenleri sevindirecek. Ryzen 5 2400G dört çekirdekle ve SMT ile gelecek ve 3,6GHz temel hızında çalışacak. Grafik tarafında 11 Vega tabanlı Compute Unit ile gelecek. APU'nun fiyatı ise 169 dolar olacak.
Ryzen 3 2200G, SMT'siz dört çekirdekle gelecek ve 3,5GHz'te çalışacak. Yonga, grafik için üzerinde 8 CU barındıracak ve 99 dolara satışa sunulacak.
Ryzen 5 2400G, çoğu oyunda Intel Core i5-8400 ve GeForce GT 1030'a denk bir performans sunacak. Intel ve Nvidia birleşiminin 288 dolarlık maliyetine göre AMD'nin 169 dolarlık çözümü, çok daha ucuz olacak gibi görünüyor.
AMD, iki yeni APU'nun Şubat'ta satışa sunulacağını ve iki yonganın da mevcut 3-serisi anakartlarla uyumlu olacağını, ancak bir BIOS güncellemesine ihtiyaç duyacağını söylüyor.
Zen+ yolda
14nm yerine 12nm teknolojisini kullanan yeni Ryzen işlemcisi Zen+ ise ikinci çeyrekte gelecek.
İkinci nesil Threadripper
Threadripper serisinin ikinci nesli hakkındaki bilgiler henüz kısıtlı ancak firma, işlemciyi 2018'in ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Buradan Zen+ çekirdeklerinin Threadripper yongalarının temelini oluşturacağı anlaşılabilir.
7nm Vega ve Navi
7nm Vega'lar ilk olarak makine öğrenimi sektörüne sunulacak. Firmanın grafik planları, ismi açıklanmayan bir 7nm+ grafik yongasından da bahsediyor.
Zeynel A. Öztürk
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