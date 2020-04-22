AMD, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X İşlemcilerini Tanıttı

Intel tarafından tanıtılmak üzere olan 10'uncu nesil Comet Lake-S işlemcileri, şimdiden heyecan yaratmışken, çeşitli markalardan da Intel'in yeni işlemci ailesine uygun tasarlanan anakartlar ortaya çıkmaya başladı. Intel'in atmaya hazırlandığı yeni hamlesine, AMD ise elbette cevap verecekti ve verdi de. AMD, bütçe dostu yeni Ryzen 3 işlemcilerini tanıttı.
AMD Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X işlemcilerini Intel'in Comet Lake-S serisi karşısına konumlandırıyor. Her ikisi de 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı olan işlemciler, 65W güç tüketim değerlerine sahip.
Ryzen 3100, 2.6 GHz baz frekansına sahipken, Ryzen 3300X 3.8 GHz baz frekans değeri sunuyor. Bu hızlar, 3.9 GHz ve 4.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Her iki işlemci de, AMD'nin Zen 2 mimarisini (7nm) temel alıyor.
AMD Ryzen 3 3100, 99 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflara çıkıyor. Ryzen 3 3300X ise, 120 dolara satılıyor.
Intel Comet Lake işlemcilerinin piyasaya ne zaman geleceği, gerçek özelliklerinin ne olacağı şimdilik net hatlarıyla belli değil. Ama AMD'nin erken davranarak yeni işlemcilerini tanıtması, şirkete avantaj sağlayacak gibi görünüyor.
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