AMD, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X İşlemcilerini Tanıttı

AMD, Intel Comet Lake'e meydan okumak için yeni ve bütçe dostu Ryzen 3 işlemcilerini tanıttı. İşte AMD Ryzen 3 3100 ve AMD Ryzen 3 3300X, özellikleri ve fiyatları...