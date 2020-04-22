AMD, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X İşlemcilerini Tanıttı

AMD, Intel Comet Lake'e meydan okumak için yeni ve bütçe dostu Ryzen 3 işlemcilerini tanıttı. İşte AMD Ryzen 3 3100 ve AMD Ryzen 3 3300X, özellikleri ve fiyatları...

  • Ercan Uğurlu
Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X İşlemciler Tanıtıldı

Intel tarafından tanıtılmak üzere olan 10'uncu nesil Comet Lake-S işlemcileri, şimdiden heyecan yaratmışken, çeşitli markalardan da Intel'in yeni işlemci ailesine uygun tasarlanan anakartlar ortaya çıkmaya başladı. Intel'in atmaya hazırlandığı yeni hamlesine, AMD ise elbette cevap verecekti ve verdi de. AMD, bütçe dostu yeni Ryzen 3 işlemcilerini tanıttı.

AMD Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X işlemcilerini Intel'in Comet Lake-S serisi karşısına konumlandırıyor. Her ikisi de 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı olan işlemciler, 65W güç tüketim değerlerine sahip.

Ryzen 3100, 2.6 GHz baz frekansına sahipken, Ryzen 3300X 3.8 GHz baz frekans değeri sunuyor. Bu hızlar, 3.9 GHz ve 4.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Her iki işlemci de, AMD'nin Zen 2 mimarisini (7nm) temel alıyor.

AMD Ryzen 3 3100, 99 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflara çıkıyor. Ryzen 3 3300X ise, 120 dolara satılıyor. 

Intel Comet Lake işlemcilerinin piyasaya ne zaman geleceği, gerçek özelliklerinin ne olacağı şimdilik net hatlarıyla belli değil. Ama AMD'nin erken davranarak yeni işlemcilerini tanıtması, şirkete avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Google, 2020 Dünya Günü'ne özel Doodle hazırladı! Dünya Günü nedir?
A101 23 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda cep telefonu ve TV göze çarpıyor
BİM 24 Nisan 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon tarihi mi?
Günün En çok Okunanları
AMD, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X İşlemcilerini Tanıttı
Facebook, Gerçek COVID-19 Vaka Sayısını Bulmaya Çalışacak
İşte Dünyanın En Küçük Windows 10 Bilgisayarı
Koronavirüs'ün Daha Önce Bilinmeyen, Yeni Bir Bulaşma Yolu Keşfedildi
HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 lite Türkiye'de! İşte Özellikleri!

 

 