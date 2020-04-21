Galaxy S20 Serisi, Galaxy S10 Serisinin Gölgesinde Kaldı

Galaxy S20 serisi Şubat ayında tanıtılmış ve Mart 2020'nin sonunda pek çok piyasada satışa sunulmuştu. Ancak Samsung'un en son amiral gemisi telefon serisi, firmanın kendi satış beklentilerini karşılamadı gibi görünüyor. Görülene göre Koreli firmanın ana vatanında bile, seri bir önceki sürümün satışlarını yakalayamadı.
Yonhap News'in yeni bir haberine göre Galaxy S20 satışları, Galaxy S10 satışlarının altında seyrediyor. Bu düşük satışın en büyük sebebinin ise COVID-19 salgını sırasında tüketici ürünleri için azalan talep olarak görülüyor. Güney Koreli mobil taşıyıcılar, Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'nın toplam satışının, Galaxy S10 serisinin %60'ı kadar olduğunu söylüyorlar.
Samsung, Galaxy S20 serisi için resmi satış sayılarını bildirmedi ve oranın, Galaxy S10 serisinin yaklaşık olarak %80'i civarında olduğunu söylemekle yetinmişti. Beklenenden düşük rakamlar dolayısıyla Samsung'un BT ve Mobil İletişim bölümünün 2020 ilk çeyreği sırasında 2,5 trilyon KRW (yaklaşık 2 milyar dolar) işletme karı bildirdiği tahmin ediliyor. Firma, son sayıları bu ayın ilerleyen dönemlerinde açıklayacak.
Ancak bu durumun sadece Samsung için geçerli olmadığını belirtmekte fayda var. Pek çok akıllı telefon ve tüketici elektroniği markasının bu yıl, geçtiğimiz yıla göre daha düşük sayılar bildirmeleri bekleniyor. Piyasa araştırma firması Strategy Analytics de 2020 yılı için küresel akıllı telefon satışı tahminlerini 1,3 milyar üniteden 1 milyar üniteye çekmiş durumda.
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