AMD Ryzen 4000 İşlemcileri Unutun. Ryzen 5000 APU Geliyor

AMD'nin yaklaşmakta olan yeni nesil işlemci ailesi Ryzen 4000'leri beklemeye devam ederken, AMD'nin farklı bir platform üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. Masaüstü sınıfı için "Cezanne" ve "Van Gogh" kod adıyla görünen yeni APU'lar, AMD'nin Zen 3 ve Zen 2 platformuna dayanıyor.
AMD'nin gelecek masaüstü APU'ları olarak belirtilen yeni işlemciler, online olarak sızmış durumda. Şu an bu 2 yeni işlemcinin test aşamasında olduğu iddia edilirken, bunlardan "Cezanne" kod adlı APU, Zen 3 tabanlı olacak, "Van Gogh" ise Zen 2 mimarisini temel alacak. Bunlardan Cezanne, Vega 20 GPU ile desteklenecekken, Van Gogh ise Navi 21 GPU ile güçlendirilecek.
Elbette bunlar şimdilik AMD'nin gelecek APU'larına dair ortaya çıkan ilk bilgiler, herhangi bir kesinliği bulunmuyor. Fakat AMD'nin yine bu 2 işlemcisiyle beraber yüksek performans, düşük güç tüketimi ve uygun fiyatı amaçladığı da biliniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın