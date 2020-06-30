The Simpsons, Irkçılığa Karşı Aldığı Kararla Yeni Bir Döneme Giriyor

Yapılan duyuruya göre, uzun yıllardır devam eden animasyon dizi The Simpsons, artık beyaz aktörlerin beyaz olmayan karakterleri seslendirmesine izin vermeyecek. E-posta aracılığı ile gönderilen açıklamada yetkililer, "bundan sonra The Simpsons beyaz aktörlere beyaz olmayan karakterleri seslendirtmeyecek" dedi.
TV Guide'ın da belirttiği üzere bu karar, Kristen Bell'in Central Park'taki iki ırklı karakterini oynamaktan vazgeçmesini ve Family Guy'ın Cleveland Brown'ının da rolünden ayrılmasını takip ediyor.
The Simpsons'ta şu anda siyahi karakterler Carl Carlson ve Lou Hank Azaria tarafından seslendiriliyor ve Azaria aynı zamanda Güney Asyalı karakter Apu Nahasapeemapetilon ve Japon karakter Akira'yı da seslendiriyor.
Bir başka siyahi karakter olan Dr. Julius Hibbert beyaz olan Harry Shearer tarafından seslendiriliyor. Güney Asyalı karakter Manjula Nahasapeemapetilon ise iki farklı beyaz aktris tarafından seslendirildi. Japon karakter Kumiko Albertson ve ırkı belirtilmeyen Asya kökenli karakterler Cookie Kwan ve Cosine Tangent ise beyaz olan Tress MacNeille tarafından seslendiriliyor.
Bu karar, şu anda devam etmekte olan "Black Lives Matter" hareketi içerisinde medyada temsili iyileştirmeye yönelik çağrıların ardından verilmiş durumda. Black Lives Matter protestoları sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı ABD ve Dünya genelinde devam ediyor.
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