AMD Ryzen 5 5600X, Testte Intel Core i9-9900K'yı Geride Bırakıyor!

AMD Ryzen 7 5800X ve Ryzen 5 5600X işlemcileri yakında piyasaya sürülecek, ancak ilk incelemeleri şimdiden ortaya çıkmış durumda. SiSoftware'e göre bu 2 işlemci Zen 3 mimarisini kullanarak selef Zen 2 mimarisine göre etkileyici performans kazanımları sergiliyor.
Benchmark yazılım geliştiricisi SiSoftware'e göre önceki nesil Ryzen 5 3600X üzerine kabaca yüzde 15 ila yüzde 40 arasında iyileşme gösteren yeni işlemciler, Ryzen 7 3700X'ten de kabaca yüzde 25 ila yüzde 40 arasında daha yüksek performans elde edeiyor.
Peki, yeni işlemcileri Intel Core i9-9900K'ya karşı nasıl performans gösteriyorlar?
SiSoftware'e göre Ryzen 5 5600X ve Ryzen 7 5800X, AMD için Intel karşısında önemli bir işlemci olacak. Zira performansıyla Intel Core i9-9900K'yı geçmeyi başarıyor. Pek çok platformda yapılan testlerde önde çıkan Ryzen 5 5600X ve Ryzen 7 5800X hakkında elbette test için elimize ulaştığında daha çok şey söyleyebileceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın