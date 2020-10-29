AMD, Radeon RX 6000 Ekran Kartını Tanıttı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bu ayın başlarında Ryzen 5000 işlemcilerini piyasaya sürdükten sonra AMD, şimdi de yeni ekran kartı Radeon RX 6000 serisini tanıttı. Yeni ekran kartları, şirketin 7nm fabrikasyon sürecine dayanan RDNA2 mimarisini temel alıyor.
Yeni RDNA 2 mimarisi, selefine kıyasla büyük iyileştirmeler vadediyor ve bunların başında watt başına performansı yüzde 54 arttırması geliyor. Mimari ayrıca aynı 7nm düğümde, yüzde 30 daha yüksek frekans sağlayabiliyor.
RX 6000 serisinin ortanca modeli, Radeon RX 6800 XT olurken bu kart, 2015 MHz taban frekansında çalışıyor ve 72 hesaplama birimi içeriyor. 128 MB önbellek ile 16 GB GDDR6 bellek bulunduran ekran kartı, DirectX RayTracing, değişken oranlı gölgeleme ve DirectStorage API gibi teknolojileri de destekliyor.
Yeni seri daha düşük güç tüketimine rağmen AMD'nin yaptığı performans testlerinde, 1440p çözünürlükte ve en yüksek grafik ayarlarında pek çok oyunda NVIDIA'nın sunduğu grafiklerin önünde görünüyor. Bunun da ötesinde birçok oyunu 4K çözünürlükte saniyede 60 kare hızında çalıştırabilme iddiası da yeni ekran kartının yıldızını parlatmasını sağlıyor.
Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarında ayrıca performansı arttırmayı amaçlayan ve kullanımı kolay bir hız aşırtma seçeneği olan Rage modu bulunuyor. Böylece kullanıcıların performansı arttırmak için ekstra hız aşırtma özelliklerini bilmesin gerek yok. Ek olarak AMD, Ryzen 5000 CPU'ları ve Radeon RX 6000 GPU'ları kullanan sistemlerin, GPU belleğinden tam olarak yararlanabilmesin, sağlayan AMD Akıllı Erişim Belleğini de (AMD Smart Access Memory) tanıttı.
Tüm bunların yanına AMD, yeni seri ekran kartları arasında daha uygun fiyatlı Radeon RX 6800'ü de piyasaya sürdü. Bu varyan daha az yürütme birimi içeriyor, ancak hala 128 GB önbelek ve 16 GB GDDR6 bellek içeriyor.
Yeni ailenin en güçlü modeli ise Radeon RX 6900 XT. 2015 MHz taban saat frekansı, 2250 MHz arttırılmış saat hızı, 128 MB Infinity Cache ve 16 GB bellek ile gelen bu ekran kartının fiyatı ise 999 Dolar.
Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarının tüm özellikleri ve fiyatları ise şöyle:
|GPU
|İşlem Ünitesi
|Saat Frekansı
|Arttırılmış Saat Frekansı
|Sonsuz Önbellek
|Bellek (GDDR6)
|TDP
|Fiyat
|Radeon RX 6900 XT
|80
|2015MHz
|2250MHz
|128MB
|16GB
|300W
|$999
|Radeon RX 6800 XT
|72
|2015MHz
|2250MHz
|128MB
|16GB
|300W
|$649
|Radeon RX 6800
|60
|1815MHz
|2105MHz
|128MB
|16GB
|250W
|$579
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