AMD Ryzen 5000 Pro İşlemcisi, Özellikleriyle Birlikte Sızdı

Lenovo'nun bir ürün sayfasında yapılan güncelleme, henüz piyasaya sürülmemiş iki AMD Ryzen 5000 Pro serisi APU hakkında bilgileri ortaya çıkardı. Bu iki işlemci, Lenovo'nun gelecek dizüstü bilgisayarlarında yer alacak. Peki, sızan özellikleri arasında neler yer alıyor?
Ryzen 5 Pro 5650U ve Ryzen 7 Pro 5850U işlemcilerin listelendiği web sayfasında, her 2 işlemcinin de teknik özelliklerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Bilgilere göre Ryzen 7 Pro 5850U, 2.0 GHz temel, 4.4 GHz tavan frekans hızına sahip olacak ve 12 MB önbellek içerecek. 8 fiziksel çekirdek ve 16 iş parçacıklı olan bu yeni AMD işlemci Lenovo'nun ThinkPad P14 dizüstü bilgisayarında yer alacak.
Sızan bir diğer işlemci Ryzen 5 Pro 5650U ise 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir mimariye sahip olacak. Yine 2.2 GHz temel saat frekansına sahip olacak olan işlemci, Boost modunda ise 4.2 GHz'e kadar hız yükseltebilecek. 11 MB önbellek ile gelecek olan Ryzen 5 Pro 5650U de tıpkı Ryzen 7 Pro 5850U gibi 10W ila 25W TDP değerine sahip olacak ve AMD Radeon entegre grafik birimi içerecek. Ancak şimdilik bu GPU'nun detayları bilinmiyor.
Lenovo'nun bir sonraki dizüstü bilgisayarında AMD işlemciyi tercih ediyor olması, AMD ve Intel rekabetine de ayna tutar niteliği taşıyor. Masaüstü işlemci pazar payında Intel'i yakalayan AMD, görünüşe göre şimdi de mobil işlemci pazarında Intel'i sıkıştırmaya başlayacak.
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