AMD Ryzen 6000 APU'dan Kötü Haber Geldi: Ertelenebilir!

Silikon tabanlı birçok şey gibi, yeni DDR5 bellek standardı da küresel çip sıkıntısının kurbanı oldu. Krizin bir sonucu olarak eBay gibi satış kanallarında stok sıkıntısı olan ürünlerin fiyatları fırlarken, markalar bu sorunu aşmak için Alder Lake anakartları için DDR5 – DDR4 adaptörü gibi ilginç ürünleri de kullanıcılara sunmak zorunda kalıyor. AMD de bu yüksek fiyatlar karşısında kendi için en uygun seçenek olarak Ryzen 6000 APU'larını erteleyebileceğini konusunda bir paylaşımda bulundu.
AMD'nin Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Müşteri Kanalı Bölümü Genel Müdürü, Tom's Hardware'e verdiği röportajda, "Üzerinde çokça düşündüğümüz dinamiklerden biri AM5 ekosisteminin nasıl ve ne zaman tanıtılacağı ve DDR5 arzının yanı sıra DDR5 belleğin fiyatlandırmasının olgun ve son kullanıcı için kolayca erişilebilir bir şey olduğundan emin olmaktır," derken, bunun neticesinde erteleme gelebilir.
AMD'den bu konuda resmi bir açıklama henüz yok. Önümüzdeki günlerde belli olacaktır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın