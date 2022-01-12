AMD Ryzen 6000 APU'dan Kötü Haber Geldi: Ertelenebilir!

AMD, Ryzen 6000 masaüstü APU işlemcisini DDR5 fiyatlarına bağlı olarak erteleyebilir.

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 6000 APU'yu Erteleyebilir

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