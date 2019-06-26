AMD Ryzen 7 3800X'ten Etkileyici Sızıntı
AMD'nin beklenen işlemcisinden gelen sızıntı, işlemcinin çoklu çekirdekte Intel Core i9-9900K'yı geçtiğini söylüyor!
7 Temmuz'da tanıtılacak olan üçüncü nesil AMD Ryzen'den gelen sızıntıların hız kazanması, şaşırtıcı değil. Bu defasında Ryzen 7 3800X'in bilgileri sızdı ve eğer sızan bilgiler doğruysa, işlemcinin Intel Core i9-9900K'yı bir alanda ezip geçtiği söylenebilir.
Sızan Geekbench raporuyla ortaya çıkan bilgilere göre Ryzen 7 3800X, çoklu çekirdekte 34.059 puan alıyor. Bu puan, Intel Core i9-9900K'nın aldığı 33.173 puandan önemli ölçüde daha yüksek. Burada Ryzen 7 3800X'in 399 dolar fiyatla çıkacağını da hesaba katmak gerek.
Bununla birlikte tek çekirdek performansında işler değişiyor. Ryzen 7 3800X bu alanda 5.406 puan alırken, 6.633 puan alan Intel Core i9-9900K'nın oldukça gerisinde kalıyor. Dolayısıyla Intel, tek çekirdek performansında liderliğini sürdürebilir.
Geekbench bilgileri, AMD işlemcinin X470 anakartta, sadece 2.130MHz ile çalışan 16GB RAM ile çalıştığını gösteriyor. Yani işlemci, zayıf donanımdan etkilenmiş olabilir. İşlemcinin X570 üzerinde nasıl çalışacağı gerçekten merak konusu. Neyse ki işlemciyi Intel ile yarıştırabileceğimiz çıkış tarihine, yani 7 Temmuz'a çok fazla zaman kalmadı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın