AMD Ryzen 7 5800U'dan Gelen yeni Sızıntı, Intel'in Uykularını Kaçırtacak

AMD Ryzen 7 5800U, Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Yeni işlemci ile AMD, Intel'i terletmeye devam edecek gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 7 5800U Sızıntılarla Kendini Gösterdi

AMD, geliştirdiği işlemcilerle beraber Intel'i sıkıştırmaya devam ediyor.  Bu yılın başında Zen 2 mimarisine dayalı Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerini tanıtan AMD, mobil pazarda da rekabete hız kazandırmıştı. Bu yeni işlemci serisi ile ortaya koyduğu performans, şirketin masaüstü bilgisayar performansını mobil düzeye getirmesiyle ilgi odağı olmuştu. AMD, bu ataklarını 2021 yılında da pek tabii ki sürdürecek. AMD'nin bir sonraki mobil işlemcisi Ryzen 7 5800U olacakken, yeni işlemci sızıntılarla ortaya çıktı bile.

Ryzen 7 5800U, Geekbench sonuçları sızarken, AMD'nin yine performansıyla önemli bir işlemci geliştirdiği kendini gösteriyor. Tek çekirdek skoruyla 1421 puan toplayan Ryzen 7 5800U, çoklu çekirdek sonucunda ise 6450 puan sergilemiş.  İşlemci bu sonuçlarla Ryzen 7 4800U'dan yüzde 38 daha hızlı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Intel'e de fark yaratmayı başarıyor.

Intel'in Core i7-10750H işlemcisinden çoklu çekirdek performansında yüzde 10 daha yüksek hız sağlamayı başaran Ryzen 7 5800U, yine şirketin Zen 2 mimarisine dayanıyor. 8 çekirdek 16 thread'li bir işlemci olan Ryzen 7 5800U, 1.90 GHz taban frekansta çalışmasına karşın, yük altında 4.44 GHz'e erişebiliyor.

Ryzen 7 5800U'nun 2021 yılının başlarında gelmesi bekleniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
Günün En çok Okunanları
Sentinel-6 Michael Freilich Uydusu Başarıyla Uzaya Fırlatıldı
En Fazla Hangi Windows 10 Kullanılıyor? Son Rapor Yayınlandı...
PlayStation 5, Xbox Series X ve S'in Toplamından Daha Fazla Sattı
AMD Ryzen 7 5800U'dan Gelen yeni Sızıntı, Intel'in Uykularını Kaçırtacak
Samsung'un "Sanal İnsanı", Yani NEON Çok Yakında Geliyor

 

 