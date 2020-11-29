AMD Ryzen 7 5800U'dan Gelen yeni Sızıntı, Intel'in Uykularını Kaçırtacak

AMD, geliştirdiği işlemcilerle beraber Intel'i sıkıştırmaya devam ediyor. Bu yılın başında Zen 2 mimarisine dayalı Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerini tanıtan AMD, mobil pazarda da rekabete hız kazandırmıştı. Bu yeni işlemci serisi ile ortaya koyduğu performans, şirketin masaüstü bilgisayar performansını mobil düzeye getirmesiyle ilgi odağı olmuştu. AMD, bu ataklarını 2021 yılında da pek tabii ki sürdürecek. AMD'nin bir sonraki mobil işlemcisi Ryzen 7 5800U olacakken, yeni işlemci sızıntılarla ortaya çıktı bile.
Ryzen 7 5800U, Geekbench sonuçları sızarken, AMD'nin yine performansıyla önemli bir işlemci geliştirdiği kendini gösteriyor. Tek çekirdek skoruyla 1421 puan toplayan Ryzen 7 5800U, çoklu çekirdek sonucunda ise 6450 puan sergilemiş. İşlemci bu sonuçlarla Ryzen 7 4800U'dan yüzde 38 daha hızlı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Intel'e de fark yaratmayı başarıyor.
Geekbench 5 CPU— Leakbench (@leakbench) November 25, 2020
AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics
Topology: 8 Cores, 16 Threads
Identifier: AuthenticAMD Family 25 Model 80 Stepping 0
Base Frequenc: 1.90 GHz
Boost Frequency: 4.44 GHz
L1 Instruction: 32 KB x 8
L1 Data: 32 KB x 8
L2 Cache: 512 KB x 8
L3 Cache16 MB x 1 pic.twitter.com/YrOS4l7Fww
Intel'in Core i7-10750H işlemcisinden çoklu çekirdek performansında yüzde 10 daha yüksek hız sağlamayı başaran Ryzen 7 5800U, yine şirketin Zen 2 mimarisine dayanıyor. 8 çekirdek 16 thread'li bir işlemci olan Ryzen 7 5800U, 1.90 GHz taban frekansta çalışmasına karşın, yük altında 4.44 GHz'e erişebiliyor.
Ryzen 7 5800U'nun 2021 yılının başlarında gelmesi bekleniyor.
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