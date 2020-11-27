iPhone 12 Serisinin "Şampiyonu" iPhone 12 Pro Oldu

Ünlü Apple analisti, yüksek fiyatlarına rağmen, iPhone 12 Pro modelleri ve yeni iPad Air'in beklenenden çok daha yüksek bir ilgi gördüğü söylüyor.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 Pro ve iPad Air'e Büyük Rağbet Var

Apple, bu sonbaharda birden çok sanal etkinlik aracılığıyla bir dizi ürününü tanıttı. Eylül ayındaki ilk etkinlik yeni iPad modellerini gösterirken, ekim ayında ise yeni iPhone 12 serisi geldi. Kasım ayında da ARM tabanlı M1 yongasını içeren Apple'ın yeni Mac cihazları yüzünü gösterdi. Böylece etkinlik takvimini 3 aya bölen Apple, şimdi de arka arkaya tanıttığı ürünlerden başarı bekliyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre yeni iPhone cihazları arasında en çok ilgiyi iPhone 12 Pro görüyor. iPhone 12 Pro'nun beklenenden daha çok talep gördüğünü söylenen Kuo, elbette bu iddiasını raporlara dayandırıyor. Paylaşılan rapora göre şu an yeni seride en büyük ilgiyi iPhone 12 Pro görürken, onu daha da pahalı olan iPhone 12 Pro Max modeli takip ediyor.

Kuo'ya göre yeni iPad Air, Watch Series 6 ve Watch SE'ye olan talebin de önümüzdeki yıl artması bekleniyor. Ek olarak analist 2021'in 2'inci yarısından sonra M1 yongası ile güçlendirilen MacBook modellerinden istenen başarının sağlanacağını söylüyor.

iPhone 12 Türkiye Fiyatları

Öte yandan ülkemizde de iPhone 12 serisi fiyatları kısa bir süre önce belli oldu. Buna göre en pahalı model 20 bin TL fiyatla iPhone 12 Pro Max modeli olurken, iPhone 12 serisinin en "uygun" fiyatlı modeli ise iPhone 12 mini oluyor. Ülkemizdeki satış rakamlarını da merakla bekliyoruz.

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