AMD Ryzen 7 5800X Sızdı. Peki, Ryzen 7 5800 mü, Yoksa Core i9-10900K mı?

AMD'nin Ryzen 7 5800X işlemcisi Intel'in amiral gemisi Core i9-10900K'yı vuracak gibi görünüyor. Sonunda gün yüzüne çıkmaya başlayan Ryzen 7 5800, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla yola devam edecekken, işlemci kare hızlarıyla üst seviye performans göstermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Ryzen 7 5800X hakkında bilgiler yavaş yavaş şekillenirken, işlemcinin test sonuçları da ortaya çıktı. APISAK tarafından test edilen Ryzen 7 5800X, Ashes of The Singularity raporunda çarpıcı bir sonuca imza atmış.
Raporda Ryzen 7 5800X CPU saat hızları görünmese de, CPU framerate değerleri, Intel'in amirali Core i9-10900K'yı geride bırakmayı başarıyor. CPU kare hızlarında 4 senaryoda da Core i9-10900K'yı alt ettiği görülen Ryzen 7 5800X, yüzde 15'lik bir fark yaratıyor.
Elbette işlemci saat hızları belli olmadığı için işlemci üzerinde bir hız aşırtma işlemi uygulandı mı bilemiyoruz. Ancak bu sonuç bile oldukça heyecanlandırıcı duruyor.
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