AMD Ryzen 9 3800X 16 Çekirdekle Geliyor
AMD'nin gelecek amiral gemisi işlemcisi Ryzen 9 3800X, tam 16 çekirdekle birden geliyor!
AMD'nin bu yıl büyük bombalar tanıtacağı muhakkak. Gerek CPU gerek GPU tarafında 2019 yılında büyük oynayacak olan şirket, amiral gemisi Ryzen 9 3800X ile de tam 16 çekirdekle gelecek gibi görünüyor. En azından ortaya çıkan sızıntılar bizlere bunu gösteriyor.
Rusya perakende satış sitesi E-Katalog'da listelenen Ryzen 9, listede 17 çekirdek ve 32 izlek ile görünüyor. 3.9 GHz taban frekansında olan işlemci, tavan frekansıyla ise tam 4.7 GHz'de. Hız aşırtma yoluyla rekor denemeleri yapacak gibi görünen Ryzen 9 3800X, yine de CES 2019'de tanıtılması beklenen Ryzen 9 3850X'nin altında kalacak. Zira Ryzen 9 3850X, 5.1 GHz tavan frekansında çalışabiliyor.
125W TDP değerinde çalışacak olan Ryzen 9 3800X, 7nm fabrikasyon süreciyle hazırlanıyor ve Zen 2 mimarisini temel alıyor. AMD AM4 soketli anakartlarla uyumlu olacak olan Ryzen 9 3800X, AMD'nin bu yılki bombalarından yalnızca biri. Az önce bahsettiğimiz Ryzen 9 3850X de olduğu gibi listede daha çok Ryzen var.
AMD Ryzen 3000 serisi ile oldukça kalabalık gelecek. Bunlar arasında Ryzen 3 3300, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X ve birkaç model daha yer alacak. Tüm bunları ve daha fazlasını artık yalnızca birkaç gün içinde başlayacak olan CES 2019'da AMD oturumunda öğreneceğiz.
Ercan Uğurlu
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