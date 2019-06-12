AMD Ryzen 9 3950X Overclock Rekoru Kırdı
AMD'nin hızdan adeta yerinde duramayan yeni işlemcisi Ryzen 9 3950X, bir overclock rekoru kırdı!
E3 2019'da henüz duyurulan AMD Ryzen 9 3950X'ten rekor haberleri şimdiden gelmeye başladı. Yeni ekran kartının 16 çekirdeğinin tamamı, 5GHz'e yükseltildi.
Overclock'çular, bu hıza ulaşabilmek için sıvı nitrojen (LN2) içeren fazlasıyla sıra dışı bir soğutma sisteminden faydalandı. AMD Ryzen 9 3950X, kutudan çıktığı haliyle zaten gayet yüksek olan 4,7GHz boost hızı sunuyor. Ancak yeni kart eğer ikinci nesil Ryzen gibi çalışıyorsa, boost işlevi aynı anda sadece birkaç çekirdekte çalışabiliyor demektir.
AMD Ryzen 9 3950X, Benchlife'a göre LN2 sayesinde bazı performans ve dünya rekorlarını kırdı. Örneğin popüler işlemci benchmark programı Cinebench R20'de 12.167 puana ulaşıldı. Intel Core i9-7960X'te ulaşılan puan, 10.895 idi. Intel'in işlemcisinin 1.699 dolarlık fiyatıyla çok daha pahalı olduğunu vurgulayalım. AMD Ryzen 9 3950X'in fiyatı ise 749 dolar.
Ryzen 9 3950X ile kendi deneylerini yapmak isteyenlerin eylülü beklemesi gerekiyor. Üçüncü nesil Ryzen'lerin geri kalan kısmı ise daha erken, 7 Temmuz'da hazır olacak.
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