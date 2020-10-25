AMD Ryzen 9 5950X 16 Çekirdekli CPU, 5 GHz'e Ulaşan İlk Ryzen Çipi Olabilir

AMD, geçtiğimiz hafta Ryzen 9 5950X, 5900X, 5800X ve 5600X işlemcilerini tanıtmıştı. Bu işlemcilerden elbette en dikkat çekici olan şirketin amiral gemisi konumundaki 16 çekirdekli Ryzen 9 5950X olurken, ortaya çıkan Benchmark sonuçları da bunun sebebini gösterdi.
Geekbench 5— APISAK (@TUM_APISAK) October 21, 2020
Ryzen 9 5950X - new scorehttps://t.co/Nr06AnT7k5 pic.twitter.com/Vf7BZ8M8jc
APISAK tarafından ortaya konan Geekbench 5 sonuçlarına göre Ryzen 9 5950X çaprıcı sonuçlar alırken, öye yandan hız aşırtma ile ulaştığı 5.04 GHz sonucu ile AMD'nin 5 GHz'i aşan ilk Ryzen işlemcisi olma özelliği de taşıyor.
Boostclock
from Geekbench
R7 5800X - 4.84 GHz
R9 5900X - 4.94 GHz
R9 5950X - 5.04 GHz
AMD spec— APISAK (@TUM_APISAK) October 21, 2020
R7 5800X - 4.7 GHz
R9 5900X - 4.8 GHz
R9 5950X - 4.9 GHz
AMD'nin tanıtımda da ifade ettiği gibi geliştirilen çekirdek ve önbellek tasarımı ile artık daha fazla performans kazanımında bulunabilen kırmızı takım, böylece Intel karşısında önemli bir hamlede bulunuyor.
AMD'nin Ryzen 9 5950X işlemcisinin 5 Kasım'da satışa çıkması bekleniyor.
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