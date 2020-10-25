AMD Ryzen 9 5950X 16 Çekirdekli CPU, 5 GHz'e Ulaşan İlk Ryzen Çipi Olabilir

AMD'nin Ryzen işlemcileri bir kilometre taşına daha hazırlanıyor. Tanıtılacak 16 çekirdekli Ryzen 9 5950X, 5 GHz'e ulaşan ilk Ryzen CPU olabilir!

  • Ercan Uğurlu
Yeni Ryzen, 5GHz'e Ulaşan İlk CPU Olabilir!

AMD, geçtiğimiz hafta Ryzen 9 5950X, 5900X, 5800X ve 5600X işlemcilerini tanıtmıştı. Bu işlemcilerden elbette en dikkat çekici olan şirketin amiral gemisi konumundaki 16 çekirdekli Ryzen 9 5950X olurken, ortaya çıkan Benchmark sonuçları da bunun sebebini gösterdi.

APISAK tarafından ortaya konan Geekbench 5 sonuçlarına göre Ryzen 9 5950X çaprıcı sonuçlar alırken, öye yandan hız aşırtma ile ulaştığı 5.04 GHz sonucu ile AMD'nin 5 GHz'i aşan ilk Ryzen işlemcisi olma özelliği de taşıyor.

AMD'nin tanıtımda da ifade ettiği gibi geliştirilen çekirdek ve önbellek tasarımı ile artık daha fazla performans kazanımında bulunabilen kırmızı takım, böylece Intel karşısında önemli bir hamlede bulunuyor.

AMD'nin Ryzen 9 5950X işlemcisinin 5 Kasım'da satışa çıkması bekleniyor.

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