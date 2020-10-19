AMD Ryzen 9 5950X, Ulaştığı Müthiş Hız ile iMac'i "Uçurdu"

AMD'nin Zen 3 tabanlı Ryzen 5000 serisi işlemci modeli Ryzen 9 5950X bu kez de iMac'te göründü. Üstelik 6 GHz'lik performansıyla herkesi şaşırtmayı da başardı.

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 9 5950X, iMac'i Coşturdu!

16 çekirdekli AMD Ryzen 9 5950X, Geekbench veritabanında görüldü ve aldığı sonuçla herkesi şaşırttı. Zira AMD Ryzen 9 5950X, 6 GHz'lik bir performansa imza atıyor. İşin daha da ilginç olanı ise testin bir iMac'te yapılmış olması.

Twitter habercisi TUM_APISAK tarafından paylaşılana göre AMD Ryzen 9 5950X, iMac Pro bilgisayar ve macOS 10.15.7 işletim sistemi altında Geekbench'te  6 GHz barajını aşıyor. 16 çekirdek ve 32 izlekli olan bu işlemcinin bir iMac'te kullanılması ise kuşkusuz akıllara, Ryzen işlemcli bir Mac mi geliyor sorusunu da getiriyor.

AMD'nin AM4 soketi için artık son işlemci ailesi olacak olan Ryzen 5000 serisi altındaki Ryzen 9 5950X'in çok yakında tanıtılması bekleniyor.

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