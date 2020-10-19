AMD Ryzen 9 5950X, Ulaştığı Müthiş Hız ile iMac'i "Uçurdu"

16 çekirdekli AMD Ryzen 9 5950X, Geekbench veritabanında görüldü ve aldığı sonuçla herkesi şaşırttı. Zira AMD Ryzen 9 5950X, 6 GHz'lik bir performansa imza atıyor. İşin daha da ilginç olanı ise testin bir iMac'te yapılmış olması.
Twitter habercisi TUM_APISAK tarafından paylaşılana göre AMD Ryzen 9 5950X, iMac Pro bilgisayar ve macOS 10.15.7 işletim sistemi altında Geekbench'te 6 GHz barajını aşıyor. 16 çekirdek ve 32 izlekli olan bu işlemcinin bir iMac'te kullanılması ise kuşkusuz akıllara, Ryzen işlemcli bir Mac mi geliyor sorusunu da getiriyor.
macOS
Ryzen 9 3900X @ 5.89 GHz— APISAK (@TUM_APISAK) October 16, 2020
AMD Eng Sample: 100-000000059 @ 6.02 GHz https://t.co/6W60FBLH7C pic.twitter.com/B2xYMNJRC1
AMD'nin AM4 soketi için artık son işlemci ailesi olacak olan Ryzen 5000 serisi altındaki Ryzen 9 5950X'in çok yakında tanıtılması bekleniyor.
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