AMD Ryzen 9 5950X, Ulaştığı Müthiş Hız ile iMac'i "Uçurdu"

AMD'nin Zen 3 tabanlı Ryzen 5000 serisi işlemci modeli Ryzen 9 5950X bu kez de iMac'te göründü. Üstelik 6 GHz'lik performansıyla herkesi şaşırtmayı da başardı.