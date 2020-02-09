AMD Ryzen İşlemcileri İçin Güzel Haber

Gelen yeni veriler AMD'nin Ryzen işlemcileri lehine görünüyor, ancak Intel'i devirmek için AMD'nin önünde hala uzunca bir yol var. Özellikle son yıllarda yaptığı ataklarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran AMD, gerek işlemci gerek ekran kartı tarafında önemli işler çıkartıyor. Fakat öte yandan genel algıyı değiştirmek o kadar da kolay değil.
Tom's Hardware tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ryzen masaüstü işlemcileri 2019'un son çeyreğinde yüzde 18.3'lük bir pazar payına ulaşmış durumda. Bu sonuç, Ryzen'in bir önceki çeyrek raporlarına göre yüzde 0.3'lük bir artışa işaret ediyor
AMD, masaüstü işlemcilerin yanı sıra mobil arenada da yüzde 16.2'lik bir pay sahibi. Bu bir önceki seneye göre önemli ölçüde artış anlamına gelirken, elbette AMD'nin önünde daha uzun bir yol bulunuyor.
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