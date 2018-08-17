AMD Ryzen Threadripper 2990WX'ten 6GHz Rekoru!

AMD'nin henüz piyasaya sürdüğü 2'inci nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX, 32 çekirdek ile 6GHz rekoru kırdı!

AMD Ryzen Threadripper 2990WX'ten 6GHz rekoru!

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