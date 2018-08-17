AMD Ryzen Threadripper 2990WX'ten 6GHz Rekoru!
AMD'nin henüz piyasaya sürdüğü 2'inci nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX, 32 çekirdek ile 6GHz rekoru kırdı!
AMD'nin kısa bir süre önce satışa sunduğu 2'inci nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX, şimdiden rekorlar kırmaya başladı bile. 32 çekir 12nm'lik "Zen+" x86 işlemci mimarisi kullanılarak üretilen Ryzen Threadripper 2990WX, 32 çekirdek ve 64 thread içeriyor. AMD WX Serisi işlemciler, sınıfının lideri çekirdek sayısı sunuyor. 2990WX ile özellikle Core Core i9-7980XE'yi rakip alan AMD, yüzde 53'e kadar daha yüksek çoklu-thread performansı sunuyor -ki bunu hızlıca ortaya koymuş bile.
Endonezyalı Ivan Cupa tarafından hız aşırtma testine maruz bırakılan Ryzen Threadripper 2990WX, 5.955 GHz frekansına ulaşabilmiş. Test sırasında MSI MEG X399 Creation anakart kullanan Ivan Cupa, aldığı bu skorla, geçtiğimiz hafta Wccftech.com tarafından ortaya çıkartılan 5.1 GHz'lik rekoru aşmayı başardı.
AMD Ryzen Threadripper 2990WX, şu an 1799 Dolar fiyat etiketiyle fiyatlandırılıyor. Sunduğu performans düşünüldüğünde, elbette parasını hak ettiği bir gerçek.
Ercan Uğurlu
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