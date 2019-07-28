AMD, Steam'in Raporuna Cevap Verdi
AMD, kullanım oranının epey düşük göründüğü son Steam raporuna cevap verdi: "Rapor hatalı!"
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce Steam donanım ve yazılım anketinin sonuçları açıklanmıştı. Steam kullanan oyuncuların sahip olduğu PC donanım ve yazılımları listeleyen raporda, donanım tarafında Intel ve NVIDIA'nın önde olduğu, AMD'nin ise listede geride kaldığı ortaya konmuştu. Bu konuda bir açıklama yapma gereği duyan AMD yönetimi ise raporların hatalı olduğunu söyledi.
AMD'den Scott Herkelman, bir hatanın Steam'in raporlarını hala olumsuz olarak etkilediğini açıkladı. Bahsedilen hatayı, özellikle internet kafelerde kullanılan Steam yazılımları üzerinden açıklayan Herkelman, bahsi geçen hatayı şöyle açıklıyor:
"Hata, özellikle Asya ülkelerinde popüler olan internet kafelerde kullanılan Steam yazılımında her oturum açma işleminin ayrı bilgisayar konfigürasyonu olarak sayılmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle 10 farklı kişi internet kafede bulunan Intel destekli bir bilgisayarda Steam'e giriş yaparsa, bu Steam Donanım Araştırması anketine 10 ayrı makine olarak giriyor."
Herkelman, bu konuda haklı olabilir. Zira internet kafelerde AMD yerine Intel işlemciler yaygın olarak kullanılıyor. Öte yandan ekran kartı tarafında da NVIDIA tercih ediliyor. Özellikle Asya ülkelerinin kalabalık olmasıyla anket sonuçlarına önemli ölçüde etkide bulunduğu da bir gerçek.
Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce, Steam donanım raporunu hazırlarken her oturum açma işlemini birer bilgisayar olarak mı sınıflandırmalı, yoksa bir bilgisayar konfigürasyonu rapora yalnızca bir kez mi girmeli? Düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.
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