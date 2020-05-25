AMD ve NVIDIA'nın Yeni Ekran Kartları İçin Beklenen Tarih Ortaya Çıktı

AMD ve NVIDIA'nın, yeni nesil ekran kartlarını ne zaman tanıtacağı belli oldu. İşte iki büyük devin sıradaki canavarları ile buluşacağımız tarih.

  • Ercan Uğurlu
AMD ve NVIDIA'nın Tanıtımları İçin Tarih Geldi!

NVIDIA, RTX ekran kartı hamlesiyle beraber son dönemde ekran kartı pazarını hareketlendirmiş ve sonrasında da önce SUPER ekran kartlarını piyasaya sürmüş ve mobil taraftaki RTX ekran kartlarını da Refresh olarak yenilemişti. Böylece oyuncuları beslemeye ve heyecanlandırmaya devam eden NVIDIA'nın karşısında ise son dönemde rekabette vites yükselten AMD de farklı cevaplar vermişti. Ancak 2 ekran kartı devininin de en çok beklenen hamlesi, yeni nesil ekran kartları olacak kuşkusuz.

NVIDIA'nın Ampere GPU mimarisi, AMD'nin ise RDNA2 mimarili RX ekran kartları uzun bir süredir bekleniyor. Her geçen gün hakkında yeni bilgiler çıkan ikili hakkında yeni gelen bilgi ise tanıtım tarihlerine ilişkin.

Digitimes'a göre NVIDIA da AMD de yeni ekran kartlarını eylül ayında piyasaya sürecek. Şu an iki teknoloji devinin de bunun hazırlığı içinde olduğunu söyleyen Digitimes, satışa çıkacak olan ekran kartlarının hangileri olacağını ise söylemiyor. Ancak bu ekran kartlarının beklenen yeni nesil kartlar olacağı gün gibi açık.

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