AMD, Xbox Game Pass Hediye Ediyor

AMD, seçili AMD Radeon grafik kartları veya AMD Ryzen masaüstü işlemcileri satın alan oyun severlere PC için Xbox Game Pass bir aylık erişim imkanı sağlanacağını duyurdu.
PC platformu için geçerli olan ve AMD XPG "Equipped for Battle" isimli bu paket için oyuncuların belirli AMD Ryzen 5000 Serisi ve AMD Ryzen 3000 Serisi masaüstü işlemcileri veya AMD Radeon RX 6000 Serisi grafik kartlarından satın almaları gerekiyor. Bu kampanyaya katılan oyun severler merakla beklenen Halo Infinite dahil olmak üzere 100'den fazla en iyi PC oyununun keyfini çıkarabilecek.
Bu pakete, AMD'nin şimdiye kadar geliştirdiği en hızlı grafik kartı olan AMD Radeon RX 6900 XT grafik kartının da dahil olduğu belirtildi. Oyuncular ayrıca Radeon RX 6900 XT ekran kartı satın alarak Far Cry 6 ve Resident Evil Village oyunlarını ücretsiz sunan AMD Radeon RX 6900 XT "Raise the Game" paketinden de yararlanabilir.
AMD aynı zamanda Radeon Software Adrenalin 21.10.3 sürücüsünü yayınlandı. Bu yeni güncelleme Marvel's Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Age of Empires IV ve Doom Eternal gibi oyunlar için destek ve optimizasyonlar sunmanın yanı sıra çeşitli düzeltmeler ve daha sağlam bir denge de sağlayacak.
Radeon RX 6800 XT ve Radeon RX 6900 XT grafik kartlarına sahip oyuncular, Marvel's Guardians of the Galaxy'de Ultra ayarlarla 4K'da önceki 21.10.2 sürücüsüne kıyasla yüzde 21'e varan performans artışı görecek. Oyuncular ayrıca yeni sürücü ile birlikte 28 Ekim'de çıkacak olan Age of Empires IV için performans optimizasyonlarını deneyimleyebilecek.
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