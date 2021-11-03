AMD, Xbox Game Pass Hediye Ediyor

Radeon Software Adrenalin 21.10.3'ü piyasaya süren AMD ayrıca seçili Radeon Grafik kartı ya da Ryzen Masaüstü İşlemcisi satın alan oyun severlere bir aylık PC için Xbox Game Pass hediye edileceğini duyurdu.

AMD, Xbox Game Pass Hediye Ediyor

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