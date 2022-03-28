AMD, Yeni MI200 Modelleri ile HPC ve AI Portföyünü Genişletiyor

AMD, AMD Instinct MI200 hızlandırıcı ailesinin ve ROCm 5 yazılımının genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl kasımda tanıtılan MI210, MI250 ve MI250X'i içeren ve AMD CDNA 2 mimarisi üzerine inşa edilen AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar, geniş bir HPC ve AI müşteri tabanına üst sınıf teknoloji sunarak, bilgi işlem hızlandırmalı veri merkezi iş yüklerine yönelik artan talebi ele alıyor ve keşif süresini kısaltıyor.
AMD Veri Merkezi GPU ve Hızlandırılmış İşleme Kurumsal Başkan Yardımcısı Brad McCredie yaptığı açıklamada, "Önceki nesil hızlandırıcılarımıza kıyasla mevcut platformların iki katı, HPC ve AI uygulamalarında artan müşteri kabulü ve önemli iş yüklerinde ticari ISV'lerden gelen yeni destek ile AMD Instinct MI200 hızlandırıcılarının ve ROCm 5 yazılım ekosisteminin benimsenmesini sağlamaya devam ediyoruz. Artık AMD Instinct MI210 hızlandırıcısının MI200 ailesinde kullanıma sunulmasıyla birlikte, müşterilerimiz ister büyük ölçekli HPC ve yapay zeka iş yükleri için son teknoloji hızlandırılmış işlemeye ihtiyaç duysunlar, ister ticari bir formatta exascale sınıf teknolojisine erişmek istesinler, iş yükleri için en iyi çalışan hızlandırıcıyı seçebilirler" ifadelerine bulundu.
HPC ve yapay zekanın geleceğine güç verme
AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar, exascale sistemlerde keşifleri desteklemek için tasarlandı ve araştırmacıların, bilim adamlarının ve mühendislerin iklim değişikliğinden aşı araştırmalarına kadar en acil sorunlarımızın üstesinden gelmelerini sağlıyor. AMD Instinct MI210 hızlandırıcıları, PCIe® formatında HPC ve AI performansına ihtiyaç duyan müşteriler için özel olarak üst sınıf teknolojileri sunuyor. AMD CDNA™ 2 mimarisi tarafından desteklenen AMD Instinct MI210 hızlandırıcıları, PCIe form faktör kartlarında çift hassasiyetli (FP64) bilgi işlemde AMD performans liderliğini de genişletiyor. Ayrıca, AMD Matrix Core Teknolojisine dayalı çok çeşitli karma hassasiyetli yetenekler sunan, hızlandırılmış derin öğrenme eğitimi için sağlam bir çözüm sunuyor.
ROCm ile ekosistemi tamamlanıyor
Araştırmacıların, bilim adamlarının ve mühendislerin bilimsel keşifleri yönlendirmek için AMD Instinct hızlandırıcılarının gücünden yararlanmalarına olanak tanıyan açık bir yazılım platformu olan AMD ROCm platformu, en iyi HPC ve AI uygulamalarını destekleyen çok sayıda uygulama ve kitaplığın temeli üzerine inşa edildi.
İş ortakları ve genişleyen müşteri ekosistemi
ROCm ve AMD Instinct hızlandırıcılarla çalışmak üzere daha fazla amaca yönelik uygulama optimize edildiğinden AMD, Ansys®, Cascade Technologies ve TempoQuest dahil olmak üzere ticari ISV'lerin eklenmesiyle yazılım ekosistemini büyütmeye devam ediyor.
AMD ayrıca ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Lenovo, Supermicro ve Colfax, Exxact, KOI Computers, Nor-Tech, Penguin ve Smetric gibi Sistem Entegratörleri gibi iş ortaklarının yeni nesil bilgi işlem zorluklarını ele almak için farklı çözümler sunmalarını sağlıyor. Süper bilgi işlem müşterileri, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, KTH/Dardel, CSC/LUMI ve Cines/Adastra'daki Frontier kurulumu da dahil olmak üzere bu yeni sunulan avantajlardan halihazırda yararlanıyor.
Müşteriler ve iş ortakları için kolay erişim
AMD Accelerator Cloud, müşterilere AMD Instinct hızlandırıcılarına ve AMD ROCm yazılımına uzaktan erişme ve bunları değerlendirme ortamı sunuyor. İster eski kodu taşıma, ister bir uygulamayı kıyaslama, isterse de çoklu GPU veya çok düğümlü ölçeklemeyi test etme olsun, AMD Accelerator Cloud, potansiyel müşterilere ve iş ortaklarına en yeni GPU'lara ve yazılımlara hızlı ve kolay erişim sağlıyor. AMD Accelerator Cloud, hem mevcut hem de potansiyel müşterilere sunulan hackathon'lar ve ROCm eğitim oturumları gibi çeşitli etkinlikleri desteklemek için de kullanılıyor ve geliştiricilerin becerilerini geliştirmelerine ve AMD Instinct hızlandırıcılarından en iyi şekilde yararlanmayı öğrenmelerine olanak tanıyor.
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