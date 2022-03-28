AMD, Yeni MI200 Modelleri ile HPC ve AI Portföyünü Genişletiyor

AMD CDNA 2 mimarisi ve AMD ROCm5 ile güçlendirilen yeni AMD Instinct MI210 GPU'lar ana akım kullanıcıların beklentilerini karşılayacak özellikleri de beraberinde getiriyor.