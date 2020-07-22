AMD, Yeni Ryzen 4000 İşlemcilerini Resmi Olarak Tanıttı

AMD, uzunca bir süredir beklenen Ryzen'in yeni platformu olan Ryzen 4000 serisini bugün yaptığı bir duyuru ile tanıttı. Özellikle "dünyanın ilk ve en gelişmiş dahili grafiklere sahip" olma iddiası taşıyan yeni Ryzen 4000 G-Serisi masaüstü işlemciler, selef işlemcilere kıyasla daha yüksek oranda performans da üretiyorlar.
AMD, Radeon grafikli Ryzen 4000 G-Serisi işlemciler, performans anlamında bir önceki nesil ile kıyaslandığında önemli bir sıçrayış gerçekleştiriyor. Genel kullanıcılardan oyunculara, yayıncılardan içerik üreticilere kadar geniş bir hedef kitlesi olan Ryzen 4000 CPU'ları, 7nm üretim teknolojisi ve Zen 2 çekirdek mimarisiyle üretilmiş. AMD'nin AM4 platformu için uygun yapıda olan yeni Ryzen 4000 serisi işlemciler ve özellikleri ise şöyle:
|
MODEL
|
ÇEKİRDEK / THREAD
|
TDP
(Watt)
|
BOOST / TABAN FREKANSI (GHz)
|
GPU ÇEKİRDEĞİ
|
ARABELLEK (MB)
|
AMD Ryzen™ 7 4700G
|
8Ç/16T
|
65W
|
4.4'e kadar / 3.6 GHz
|
8
|
12 MB
|
AMD Ryzen™ 7 4700GE
|
8Ç/16T
|
35W
|
4.3 / 3.1 GHz
|
8
|
12 MB
|
AMD Ryzen™ 5 4600G
|
6Ç/12T
|
65W
|
Up to 4.2 / 3.7 GHz
|
7
|
11 MB
|
AMD Ryzen™ 5 4600GE
|
6Ç/12T
|
35W
|
Up to 4.2 / 3.3 GHz
|
7
|
11 MB
|
AMD Ryzen™ 3 4300G
|
4Ç/8T
|
65W
|
Up to 4.0 / 3.8 GHz
|
6
|
6 MB
|
AMD Ryzen™ 3 4300GE
|
4Ç/8T
|
35W
|
Up to 4.0 / 3.5 GHz
|
6
|
6 MB
Bu işlemcilerden tepe model olan Ryzen 4700G, özellikle önemli fark getiriyor. Ryzen 4700G, bir önceki nesle göre 2.5 kata kadar daha yüksek çokluı işlem performansı sağlarken, Intel ile rekabet açısından da önemli bir işlemci. Öyle ki, AMD'nin açıklamasına göre Ryzen 4700G ile Intel i7-9700 karşılaştırması şu şekilde:
- Intel Core i7-9700'e göre %5'e kadar daha iyi tek çekirdek performansı
- Intel Core i7-9700'e göre %31'e kadar daha iyi çok çekirdek performansı
- Intel Core i7-9700'e göre %202'ye kadar daha iyi grafik performansı
|
MODEL
|
ÇEKİRDEK / THREAD
|
TDP
(Watt)
|
BOOST / TABAN FREKANSI (GHz)
|
GPU ÇEKİRDEĞİ
|
L2/L3 ARABELLEK(MB)
|
AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G
|
8Ç/16T
|
65W
|
4.4'e kadar/3.6 GHz
|
8
|
12MB
|
AMD Ryzen™ 7 PRO 4750GE
|
8Ç/16T
|
35W
|
4.3'e kadar/3.1 GHz
|
8
|
12MB
|
AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G
|
6Ç/12T
|
65W
|
4.2'ye kadar/3.7 GHz
|
7
|
11MB
|
AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE
|
6Ç/12T
|
35W
|
4.2'ye kadar/3.3 GHz
|
7
|
11MB
|
AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G
|
4Ç/8T
|
65W
|
4.0'a kadar/3.8 GHz
|
6
|
6MB
|
AMD Ryzen™ 3 PRO 4350GE
|
4Ç/8T
|
35W
|
4.0'a kadar/3.5 GHz
|
6
|
6MB
|
AMD Athlon™ Gold PRO 3150G
|
4Ç/4T
|
65W
|
3.9'a kadar/3.5 GHz
|
3
|
6MB
|
AMD Athlon™ Gold PRO 3150GE
|
4Ç/4T
|
35W
|
3.8'e kadar/3.3 GHz
|
3
|
6MB
|
AMD Athlon™ Silver PRO 3125GE
|
2Ç/4T
|
35W
|
3.4'e kadar/3.4 GHz
|
3
|
5MB
|
Athlon™ Gold 3150G
|
4Ç / 4T
|
65W
|
3.9 GHz
|
3
|
6MB
|
Athlon™ Gold 3150GE
|
4Ç / 4T
|
35W
|
3.8 GHz
|
3
|
6MB
|
Athlon™ Silver 3050GE
|
2Ç/4T
|
35W
|
3.4 GHz
|
3
|
5MB
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