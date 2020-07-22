AMD, Yeni Ryzen 4000 İşlemcilerini Resmi Olarak Tanıttı

AMD, yeni Ryzen 4000 G-Serisi masaüstü bilgisayar işlemcilerini tanıttı. Yeni Ryzen 4000 serisi, dünyanın ilk ve en gelişmiş dahili grafikleri üretebildiği iddiasında!

  • Ercan Uğurlu
AMD, Yeni Ryzen 4000 İşlemcilerini Tanıttı!

AMD, uzunca bir süredir beklenen Ryzen'in yeni platformu olan Ryzen 4000 serisini bugün yaptığı bir duyuru ile tanıttı. Özellikle "dünyanın ilk ve en gelişmiş dahili grafiklere sahip" olma iddiası taşıyan yeni Ryzen 4000 G-Serisi masaüstü işlemciler, selef işlemcilere kıyasla daha yüksek oranda performans da üretiyorlar.

AMD, Radeon grafikli Ryzen 4000 G-Serisi işlemciler, performans anlamında bir önceki nesil ile kıyaslandığında önemli bir sıçrayış gerçekleştiriyor. Genel kullanıcılardan oyunculara, yayıncılardan içerik üreticilere kadar geniş bir hedef kitlesi olan Ryzen 4000 CPU'ları, 7nm üretim teknolojisi ve Zen 2 çekirdek mimarisiyle üretilmiş. AMD'nin AM4 platformu için uygun yapıda olan yeni Ryzen 4000 serisi işlemciler ve özellikleri ise şöyle:

MODEL

ÇEKİRDEK / THREAD

TDP

(Watt)

BOOST / TABAN FREKANSI (GHz)

GPU ÇEKİRDEĞİ

ARABELLEK (MB)

AMD Ryzen™ 7 4700G

8Ç/16T

65W

4.4'e kadar / 3.6 GHz

8

12 MB

AMD Ryzen™ 7 4700GE

8Ç/16T

35W

4.3 / 3.1 GHz

8

12 MB

AMD Ryzen™ 5 4600G

6Ç/12T

65W

Up to 4.2 / 3.7 GHz

7

11 MB

AMD Ryzen™ 5 4600GE

6Ç/12T

35W

Up to 4.2 / 3.3 GHz

7

11 MB

AMD Ryzen™ 3 4300G

4Ç/8T

65W

Up to 4.0 / 3.8 GHz

6

6 MB

AMD Ryzen™ 3 4300GE

4Ç/8T

35W

Up to 4.0 / 3.5 GHz

6

6 MB

Bu işlemcilerden tepe model olan Ryzen 4700G, özellikle önemli fark getiriyor. Ryzen 4700G, bir önceki nesle göre 2.5 kata kadar daha yüksek çokluı işlem performansı sağlarken, Intel ile rekabet açısından da önemli bir işlemci. Öyle ki, AMD'nin açıklamasına göre Ryzen 4700G ile Intel i7-9700 karşılaştırması şu şekilde:

  • Intel Core i7-9700'e göre %5'e kadar daha iyi tek çekirdek performansı
  • Intel Core i7-9700'e göre %31'e kadar daha iyi çok çekirdek performansı
  • Intel Core i7-9700'e göre %202'ye kadar daha iyi grafik performansı

MODEL

ÇEKİRDEK / THREAD

TDP

(Watt)

BOOST / TABAN FREKANSI (GHz)

GPU ÇEKİRDEĞİ

L2/L3 ARABELLEK(MB)

AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G

8Ç/16T

65W

4.4'e kadar/3.6 GHz

8

12MB

AMD Ryzen™ 7 PRO 4750GE

8Ç/16T

35W

4.3'e kadar/3.1 GHz

8

12MB

AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G

6Ç/12T

65W

4.2'ye kadar/3.7 GHz

7

11MB

AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE

6Ç/12T

35W

4.2'ye kadar/3.3 GHz

7

11MB

AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G

4Ç/8T

65W

4.0'a kadar/3.8 GHz

6

6MB

AMD Ryzen™ 3 PRO 4350GE

4Ç/8T

35W

4.0'a kadar/3.5 GHz

6

6MB

AMD Athlon™ Gold PRO 3150G

4Ç/4T

65W

3.9'a kadar/3.5 GHz

3

6MB

AMD Athlon™ Gold PRO 3150GE

4Ç/4T

35W

3.8'e kadar/3.3 GHz

3

6MB

AMD Athlon™ Silver PRO 3125GE

2Ç/4T

35W

3.4'e kadar/3.4 GHz

3

5MB

Athlon™ Gold 3150G

4Ç / 4T

65W

3.9 GHz

3

6MB

Athlon™ Gold 3150GE

4Ç / 4T

35W

3.8 GHz

3

6MB

Athlon™ Silver 3050GE

2Ç/4T

35W

3.4 GHz

3

5MB
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