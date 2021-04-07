AMD, Zen 3 İşlemcilerde Spectre Benzeri Bir Güvenlik Açığı Olduğunu Duyurdu

AMD, Ryzen 5000 CPU serisi gibi işlemcilerin daha önce de Intel tarafını etkilediğini gördüğümüz Spectre güvenlik sorununa karşı benzer şekilde savunmasız olduğunu itiraf etti. AMD yaptığı açıklamada, Zen 3 mimarisiyle beraber tanıttığı Predictive Store Forwarding (PSF) olarak da bilinen, çalıştırılan uygulama performansını iyileştirmeye yardımcı olan teknolojisinin beraberinde güvenlik açığı getirdiğini de kabul etti.
AMD'nin bahsettiği güvenlik açığı Yan Kanal Saldırısı olarak da bilinirken, bu açığın siber saldırganlar tarafından kullanılabileceği öngörülüyor. Ancak AMD yaptığı tetkikler sonucu henüz bir saldırıyla karşılaşmadıklarını ifade ediyor.
Daha önce Spectre güvenlik sorununun yaşanmasıyla bu konuda bir hayli antrenmanlı olan şirket, konuya el atmış ve üzerinde çalışmaya başlamış. Şimdilik bu konuda endişe duyanlar PSF işlevini devre dışı bırakarak kendilerini koruma altına alabiliyorlar. Ancak AMD, kayda geçen bir saldırı bulunmadığını bu nedenle bu özelliğin açık kalmaya devam edebileceğini de ilave ediyor.
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