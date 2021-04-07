AMD, Zen 3 İşlemcilerde Spectre Benzeri Bir Güvenlik Açığı Olduğunu Duyurdu

AMD, Zen 3 işlemcilerinde Spectre benzeri bir güvenlik sorunu tespit ettiğini resmi olarak kabul etti; sorunu gidermek için çalışmaya başladığını duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
AMD, Zen 3 İşlemcilerde Güvenlik Açığı Duyurdu

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