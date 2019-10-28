AMD'den Zen 4'ten Sonra Şimdi de Zen 5'e Hamlesi!
AMD, önümüzdeki yıllarda Intel'İ iyice sıkıştırmak için şimdiden Zen 5 mimarisine başladı.
- Ercan Uğurlu
AMD'nin Intel olan rekabeti son yıllarda büyük heyecana sahne olurken, son kullanıcı tarafında Ryzen, kurumsal tarafta ise Epyc işlemcilerle büyük sükse yapmayı başardı. Zen 2 platformundan güç sağlayan bu işlemcilerden sonra ise, gelecek planlarını şekillendiren AMD, Zen 3 platformunu önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Bir süre önce Zen 4 mimarisinin tasarım detayları üzerinde çalıştığı açıklanan AMD, yeni gelen haberlere göre ise şimdiden Zen 5 için de bir tasarım ekibini görevlendirmiş. Şu an bir ekip Zen 4 üzerinde çalışırken, diğer bir ekip ise Zen 5 mimarisi üzerinde kafa patlatıyor.
7nm+ fabrikasyon sürecine sahip olacak olan Zen 3 tabanlı işlemcilerin 2020'nin ikinci yarısında raflarda olması bekleniyor. Bunu takiben Zen 4 mimarisini 2022 yılında tamamlayacağı bilinen AMD'nin, tasarım aşamasını başlattığı Zen 5'lerinin de 2024 yılından önce karşımıza çıkması düşünülmüyor.
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