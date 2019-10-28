AMD'den Zen 4'ten Sonra Şimdi de Zen 5'e Hamlesi!

AMD, önümüzdeki yıllarda Intel'İ iyice sıkıştırmak için şimdiden Zen 5 mimarisine başladı.

  • Ercan Uğurlu
AMD'den Zen 4'ten Sonra Şimdi de Zen 5'e Hamlesi!

AMD'nin Intel olan rekabeti son yıllarda büyük heyecana sahne olurken, son kullanıcı tarafında Ryzen, kurumsal tarafta ise Epyc işlemcilerle büyük sükse yapmayı başardı. Zen 2 platformundan güç sağlayan bu işlemcilerden sonra ise, gelecek planlarını şekillendiren AMD, Zen 3 platformunu önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bir süre önce Zen 4 mimarisinin tasarım detayları üzerinde çalıştığı açıklanan AMD, yeni gelen haberlere göre ise şimdiden Zen 5 için de bir tasarım ekibini görevlendirmiş. Şu an bir ekip Zen 4 üzerinde çalışırken, diğer bir ekip ise Zen 5 mimarisi üzerinde kafa patlatıyor.

7nm+ fabrikasyon sürecine sahip olacak olan Zen 3 tabanlı işlemcilerin 2020'nin ikinci yarısında raflarda olması bekleniyor. Bunu takiben Zen 4 mimarisini 2022 yılında tamamlayacağı bilinen AMD'nin, tasarım aşamasını başlattığı Zen 5'lerinin de 2024 yılından önce karşımıza çıkması düşünülmüyor.

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