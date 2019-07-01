AMD'den "Krallığın Anahtarları" Cevabı Geldi
AMD'yi Çin'e "krallığın anahtarlarını" vermekle suçlayan Wall Street Journal'a cevap, yine AMD'den geldi!
- Ercan Uğurlu
The Wall Street Journal, bundan kısa bir süre önce "Büyük Bir ABD Yonga Üreticisi Çin'e "Krallığın Anahtarları'nı Nasıl Verdi?" şeklinde bir manşetle, Advanced Micro Devices Inc. yani AMD'yi büyük zan altında bırakmıştı. Habere göre AMD, Çinli ortakların gelişmiş bilgisayar teknolojisi için yonga geliştirmelerinde yardımcı olmaya başlamış, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde aktif rol almaktaydı. Bu konunun Çin'i süper bilgi işlem endüstrisinde dizginlemeyi hedefleyen ABD ulusal güvenlik yetkililerini alarma geçirdiğini de yazan Wall Street Journal'a AMD'den cevap gecikmedi.
Wall Street Journal'ın yayınladığı haberin hemen ardından resmi internet sitesi üzerinden açıklamada bulunan AMD, konunun büyük hata ve eksiklik içerdiğini söylerken, AMD'nin fikri mülkiyetini korumak ve kötüye kullanılmasını veya gelecekteki işlemcileri geliştirmek için ters mühendislik uygulanmasını önlemek için önemli korumalar sağlaması gerçeği de dahil olmak üzere, önemli gerçekleri göz ardı ettiğini yazdı.
"Bugün ulusal güvenlik ve teknoloji konusunda artan hassasiyet ve kaygıların olduğunu biliyoruz" diyen AMD, Wall Street Journal'ın 2016 yılı başında THATIC ile yapılan ortak girişimlerin kesin bir resmini göstermediğini belirtirken, bu ortak girişimlerin yapılandırmadan önce ABD Hükümeti ile yapılan istişarelerde her şeyin doğru ve şeffaf bir şekilde iletildiğini söylüyor.
AMD'nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada son sözü ise şöyle: "Bir şirket olarak AMD, tüm ABD yasalarına tam olarak uyar ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına derinden önem verir."
Bakalım ilerleyen günlerde bu konu Wall Street Journal tarafından daha fazla derinleştirilecek mi...
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