AMD'den ZombieLoad Açıklaması
AMD, ZombieLoad tehlikesi ile ilgili açıklama yaptı; sıkıntıdaki rakibi Intel'e adeta bir yumruk daha attı!
AMD, yeni ortaya çıkan ZombieLoad açığının kendi işlemcilerinde bulunmadığını hatırlatarak adeta Intel'in yarasını deşti. Daha da kötüsü, Intel'in tüm önlemlerinin AMD'ye kıyasla çok daha büyük bir performans kaybı yaşattığının anlaşılması.
AMD, yaptığı açıklamada tüm işlemcilerinin ZombieLoad ve benzer "MDS" (mikro mimari veri örneklemesi) türlerine karşı güvende olduğunu, buna karşı donanım seviyesinde güvenlik sağlandığını söyledi. Firma açıklamasında "ürün ve hizmetlerimizi güvenliği önde tutarak geliştiriyoruz" dedi ve bu tür açıkların AMD ürünlerinde etkin hale getirilemediğini, başkalarının da bunu yaptığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.
Firma açıklamasının ilk cümlesiyle belki de Intel'in güvenliğe yeterince önem vermediğini üstü kapalı olarak söylüyor. Bir Linux sitesi olan Phoronix ise Linux üzerinde yaptığı testlerde Meltdown ve Spectre gibi açıkları kapayan yamaların Intel'de yüzde 16, AMD'de ise sadece yüzde 3 performans kaybına yol açtığını ortaya çıkardı. Ancak bunun Linux'ta yapılmış sadece bir test olduğunu ve tüm tabloyu yansıtmıyor olabileceğini söyleyelim.
AMD'nin işlemcileri ZombieLoad için yamaya ihtiyaç duymasa da, Spectre için yamaya ihtiyaç duymuştu ve bu noktada performans kaybı ortaya çıkmıştı.
Intel için bir başka büyük sorun, Apple'ın Mac'te ZombieLoad'a karşı korunmanın tek yolunun "tam telafi" olduğunu, bunun ise en kötü durumda yüzde 40'a kadar performans kaybına yol açabildiğini açıklaması olmuştu. Apple'ın bir süredir Intel'i bırakıp kendi Mac işlemcisini üretmek istediği biliniyor. Bu tür güvenlik açıkları, Apple'ın bu yolda ilerlemesi için yeni bir neden olabilir.
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