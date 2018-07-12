AMD'nin Ekran Kart Takvimi Belli Oldu!
AMD'nin takvimi belli oldu: AMD'nin yeni ekran kartları için sabırsızlanıyorsanız, bir süre beklemeniz gerekecek.
AMD, özellikle işlemci tarafında Ryzen'leriyle coşturmaya devam ederken, ekran kartı kısmı ne yapıyor diye düşünüyor olabilirsiniz elbette, ancak bu bölüm de son sürat çalışıyor pek tabii. Şu sıralar yeni modeller üzerinde çalışan teknik kadro, bazı modellerinde son cilalamaları yapıyorlar diyebiliriz. Ancak yeni ekran kartları çok da yakın değil. En azından ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor.
ASRock, geçtiğimiz günlerde, sadece mevcut Radeon Polaris 500 serisi ve AMD Vega GPU'ları içeren ve Şubat 2019'a kadar uzayan bir grafik kartı yol haritası ortaya çıkarttı. Sadece bununla kalmadı, ilginç bir şekilde de Taipei'de düzenlenen XFastest Network etkinliğinde de bunu insanlarla paylaştı. ASRock'ın bu bilgiyi bu şekilde paylaşması da elbette bu anlamda güvenilir bir bilgi olduğunu gösterir nitelikte.
Elbette burada önemli detay, Phantom Gaming X Radeon Vega 64 8G'nin gelecek yıl başına kadar tepede kalacak olması. AMD'nin GPU'larında yeni bir mimari görecek miyiz, yoksa ne gibi değişiklikler olacak; tüm bunları seneye kadar bilemeyeceğiz. En azından AMD farklı bir bilgi iletmediği sürece şimdilik görünen bu.
Ercan Uğurlu
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