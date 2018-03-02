AMD'nin Yüzü Kripto Para Avcılarıyla Güldü

Kripto para madencilerinin piyasayı ele geçirmesiyle birlikte AMD, 2017'deki beklemediği bir başarıya ulaştı!

  • Ercan Uğurlu
AMD'nin yüzü kripto para avcılarıyla güldü

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